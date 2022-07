Marvel anuncia al primer Spider-Man gay

Cuando hace unos meses Tom Holland mencionó que sería importante para Marvel presentar una variante homosexual de Spider-Man, se inició un fuerte debate en las redes sociales, pero parece ser que el intérprete del Hombre Araña en el MCU es adivino, pues la Casa de las Ideas ha mostrado la primera versión de Spidey que es miembro de la comunidad LGBTQ+: hablamos de Web-Weaver, el nuevo héroe que está a punto de llegar al Multiverso marvelita.

Esta variante debutará en Edge of the Spider-Verse #5, y fue diseñada por el animador Kristafer Anka, quien previamente había trabajado en la producción de la película de Sony Pictures, Spider-Man: Into the Spider-Verse.

Pero, ¿por qué saldrá dicho personaje en este cómic? Pues bien, la respuesta es sencilla: Edge of the Spider-Verse es el futuro evento del multiverso arácnido escrito por el Dan Slott, y en él se reunirán las más desconocidas variantes del superhéroe.

En el diseño presentado en la portada realizada por Josemaria Casanovas, esta variante mezcla la imagen del Spider-Man de la Tierra-311 y el mejor look de Ru Paul: combinando la moda, la expresión femenina y el traje de un superhéroe de la mejor manera.

En este número, Web-Weaver será presentado a lado de Hunter-Spider, una variante del héroe en la que Kraven el Cazador obtiene poderes arácnidos. Por si fuera poco, muchas más variantes del personaje serán añadidas a este evento, sumándose a las ya conocidas por los fanáticos: Spider-Gwen, Spider-Punk, Spider-Man Noir, Spider-Man India, y muchísimos más.

Desde la postura hasta el traje amarillo con hombreras muestran a un Spiderman único.

‘Edge of the Spider-Verse’ es una serie de cómics de cinco números sobre diferentes variantes de Spider-Man, escritas por Steve Foxe, Mark Bagley, Dan Slott, Alex Segura y Karla Pacheco.