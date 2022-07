“Una burla” el programa #TuCalleAl100 implementado en Lerma para el mantenimiento de calles y avenidas

A través de redes sociales han sido constantes las denuncias de la ciudadanía del municipio de Lerma en el Estado de México hacia la actual administración en su municipio, esto debido a la mala condición de sus calles y avenidas.

El presidente municipal Miguel Ángel Ramírez Ponce se ha dicho “contento” de ver como su municipio ha mejorado, sin embargo los vecinos de esta demarcación parecen “tener otros datos”.

#TuCalleAl100, un programa implementado para el mejoramiento de caminos viales pareciera una burla para los habitantes de Lerma ya que no solo se ven pequeños baches en las calles, si no que en su lugar, cráteres casi socavones, mismos que han generado particular desaprobación por la ciudadanía.

Ante esto el programa #TuCalleAl100 no ha podido representar un cambio significativo en la problemática del municipio.