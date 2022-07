“Alito” asegura desde Suiza que es víctima de persecución política

Alejandro Moreno Cárdenas se encuentra en Ginebra, Suiza, donde tendrá una intervención en una reunión de la Internacional Socialista, foro en el que dijo que denunciará la persecución que, asegura, ha orquestado el gobierno federal en su contra.

Incluso, Moreno Cárdenas lanzó una respuesta al escenario en el que vive: “solo muerto dejaré de luchar por la democracia; lo que busca el gobierno es que yo me calle y la respuesta es ¡no!”

El campechano continuó ahora desde Europa de donde prometió regresará la próxima semana: “Soy una gente de compromiso, de voluntad, amo mi país. ¡Ni me van a asustar, ni me voy a echar para atrás! Yo voy a defender la democracia mexicana, porque creo en las instituciones, en los derechos y las libertades. La única forma que me callen, es que me maten.”

Subrayó que su salida del país no significa haber huido, y describió en un comunicado de prensa, que tras haber participado en una reunión de la Internacional Socialista (IS), junto con dirigentes de partidos de América Latina, Europa y Asia, para denunciar los ataques en su contra, y con la Alta Comisionada de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas, Michelle Bachelet, retornara porque le espera una agenda cargada de trabajo.

La razón de su gira, reitero es “hacer una campaña internacional para denunciar y que el mundo ponga los ojos en México”, porque con los ataques en su contra, “lo que Morena y el gobierno buscan es destruir a la coalición Va por México, y no podemos permitirlo y vamos a fortalecer la coalición Va por México. Esto inició cuando votamos la reforma eléctrica en contra. Quieren desaparecer el Instituto Nacional Electoral (INE), el Tribunal Electoral, las instituciones, y no lo vamos a permitir.”

En respuesta al nuevo audio que dieron a conocer la gobernadora de Campeche, Layda Sansores y el fiscal de esa entidad, Renato Sales Heredia, volvió descalificar esa campaña mediática, “es todo un show chafa; es una calumnia, una difamación, avalado por el gobierno de la República. Están empeñados en destruir a la oposición”.

Por otro lado, el sector de las 32 dirigencias estatales priístas, por medio de una carta abierta dirigida al presidente Andrés Manuel López Obrador, le reclaman que degrada la aplicación de la ley y usa la fuerza del Estado para aniquilar a sus adversarios.

“Lo ocurrido en Campeche con el dirigente nacional, Alejandro Moreno, ratifica que el presidente (Andrés Manuel López Obrador) y Morena no son capaces de defenderse con argumentos frente a las críticas a su mal gobierno, las agresiones y violencia ejercidas contra el líder priista fortalecen la unidad interna.”

Ese grupo reprobó que “el presidente utilice sus conferencias matutinas como un ejercicio de adoctrinamiento diario, para abrazar a sus seguidores, así como rechazar y condenar a quienes considera sus adversarios, impulsando entre los mexicanos un escenario de división y de confrontación.

“Desde esas conferencias el presidente pretende justificar la violencia, los crímenes y a quienes violan la ley, porque pretende o cree que los mexicanos estamos ciegos y que sólo podemos ver lo que él cree o que piensa debe hacerse. ¡No presidente!, el país en términos de seguridad, salud, desarrollo y transparencia, entre otros, no marcha bien y miles de mexicanos no estamos felices con los resultados de su gobierno”.