Regularización de migrantes, tema central en reunión con Biden: AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador sostuvo que la regularización de migrantes será uno de los temas principales a tratar con su homólogo estadounidense, Joseph Biden, en la reunión del 12 de julio en Washington. Afirmó que la propuesta es una alternativa benéfica para ambos países.

“Mi planteamiento es: vamos a ponernos de acuerdo en lo laboral, a ordenar el flujo migratorio, a legalizar la contratación de trabajadores, que no sea un asunto de particulares, de traficantes de personas, de polleros, de empleadores sin escrúpulos, sino que sea un asunto de gobiernos. Y vamos a ponernos de acuerdo sobre visas de trabajo, no solo para campesinos y obreros, para profesionales, para mucha gente”, subrayó.

El mandatario reiteró que Estados Unidos necesita fuerza de trabajo que las personas de otros países pueden aportar amparadas en leyes que garanticen una estancia segura en ese país.

“No hay trabajadores en Estados Unidos para sus actividades productivas, entonces ¿por qué negar este hecho real de la falta de trabajadores y, al mismo tiempo, impedir que lleguen migrantes? Se mantiene desde hace mucho tiempo una política injusta de pagarle menos al trabajador indocumentado y de poder correrlo cuando les da la gana”, apuntó.

Para revertir estas condiciones, dijo, es indispensable apostar por cambios en la política encaminados a dar soluciones en beneficio de la gente.

“Mi planteamiento va en esa dirección: más unidad, integración con soberanía, integración que no significa sometimiento, respeto a nuestra independencia. Pero eso no significa que no podamos poner de acuerdo, además son 38 millones de mexicanos en Estados Unidos, tenemos 3 mil 180 kilómetros de frontera. Para mí, hay salidas al asunto migratorio, pero se requiere tomar decisiones. (…) Hay que transformar; si se va a seguir con la misma política de siempre, va a continuar la decadencia”, remarcó.

En el Salón de la Tesorería de Palacio Nacional, el jefe del Ejecutivo reiteró su confianza en el presidente Joseph Biden y en que se alcanzará de manera conjunta el bienestar de los pueblos.