Por “alerta migratoria” retienen a Alito Moreno en el AICM

El líder nacional del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Alejandro Moreno, denunció por medio de sus redes sociales sobre la retención en migración del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM), esto por supuesta “alerta migratoria”

“Alito” señala que recién de su llegada de un viaje a Francia, fue retenido por más de una hora, donde lo hicieron llenar y firmar varios documentos no oficiales.

“Estoy llegando procedente de Francia, en un vuelo aquí en la Ciudad de México y me informan las autoridades migratorias, después de tenerme varios minutos en esa oficina, llenando documentos, y diciéndome que tengo que firmar documentos, que tengo una alerta migratoria, no tengo razón de qué”, señaló en un video publicado en su cuenta de Twitter.

Agregó que la retención pudo haber sido parte de una persecución política en su contra.

“¡Y sigue la persecución política! Hoy, a mi llegada al aeropuerto de la Ciudad de México, las autoridades migratorias me retuvieron durante más de una hora, haciéndome llenar documentación no oficial. ¡Ni así nos van a meter miedo, no nos callarán!”.

Recordemos que el pasado viernes 8 de julio, la Fiscalía General de la República (FGR), señaló que se inició a una carpeta de investigación en contra de Alejandro Moreno, por actos ilegales. Posteriormente, la FGR borró la publicación donde señalaba dicha información.