Sigue sumando el PVEM fuertes liderazgos políticos de otros institutos

“Quiero comentar con mucha felicidad que hoy se suman extraordinarios liderazgos al equipo de Adolfo Solís, aquí, en Almoloya de Juárez. Prácticamente toda la estructura que traía el PT y Fuerza Social por México”, destacó en conferencia de prensa, el dirigente estatal del partido, José Alberto Couttolenc Buentello.

También celebró que, desde la Regiduría del municipio, se trabaja en el desarrollo de una aplicación móvil para revertir la inseguridad en el transporte público del estado.

Desde Almoloya de Juárez, el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) en el Estado de México adhirió a su estructura a liderazgos del Partido del Trabajo (PT) y de Fuerza Social por México (FSXM).

“Quiero comentar con mucha felicidad que hoy se suman extraordinarios liderazgos al equipo de Adolfo Solís, aquí, en Almoloya de Juárez. Prácticamente toda la estructura que traía el PT y Fuerza Social por México”, destacó en conferencia de prensa, el dirigente estatal del partido, José Alberto Couttolenc Buentello, al tiempo de reconocer que este municipio es prioritario para el PVEM, tras haberse posicionado como segunda fuerza política en las elecciones de 2021.

Luego de mencionar a los cuadros políticos y a aproximadamente los 400 Jóvenes de Regeneración Nacional (Jorena) que se sumaron al proyecto Verde, “Pepe” Couttolenc resaltó que dichas acciones son parte del trabajo de todos los días que realiza el partido en la entidad, mientras que, lamentó, existen partidos políticos preocupados en gastar recursos para posicionarse en encuestas de intención de voto con miras a las elecciones de gobernador en 2023.

“A nosotros nos queda muy claro cuál es el fin de la política y es llevar el bienestar a la población, ¿cómo vamos a llevarlo?, muy sencillo, a través de líderes que tengan esa vocación de servicio y que estén todos los días en las comunidades, por eso hoy, me llena de inmenso orgullo y felicidad que se sumen a este equipo tan robusto, a este proyecto de Adolfo Solís en Almoloya de Juárez”, agregó.

Durante su intervención, también, el líder estatal del PVEM celebró que, desde la Regiduría del municipio, se trabaja en el desarrollo de una aplicación móvil para revertir la inseguridad en el transporte público del estado, la cual busca que las unidades cuenten con un código de barras accesible al usuario para que mediante una fotografía a éste se pueda conocer ubicación del autobús y la información del transportista.

Finalmente, agregó que es un proyecto que ya se presentó con diversas instituciones del Estado de México y fue bien recibida ya que expresaron su intención de sumarse a la iniciativa, “nada nos va a dar más gusto el que se sumen a algo que nace desde lo local, de un municipio tan importante como lo es Almoloya de Juárez”.

Los liderazgos adheridos al partido son Luis Enrique Fajardo Guadarrama, ex Regidor y ex Secretario de Ayuntamiento de este municipio por Morena; Zayda Plascencia Rivera, ex candidata a Diputada local de Fuerza Social por México; Pedro Solís, ex Director de Desarrollo Social por Morena; Jesús Estrada, ex Director de Administración por Morena; Aldo Salgado, ex Director de la Juventud del Ayuntamiento de este municipio por Morena; Gloria Ortega, ex Funcionaria Municipal por Morena y María de la Luz García de la O, ex candidata a Suplente de Síndico de Fuerza Social por México.

También, Jesús Molina, ex Oficial Conciliador; Pedro Garatachía, ex candidato a Síndico de Fuerza Social por México; Ana Laura Sánchez Díaz, ex candidata a Primer Regidor de Fuerza Social por México; Alicia Sánchez Sánchez, líder comerciante en Colinas del Sol, Juan Aguilar Vilchis, líder en Mextepec y, aproximadamente, 400 Jóvenes en Regeneración Nacional (Jorena) que preside Carol Leaños.