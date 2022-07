Pide comité del 68 que bienes de Luis Echeverría se apliquen a reparar daños

La muerte del ex presidente Luis Echeverría Álvarez, a los 100 años, generó de nueva cuenta exigencias, como la del Comité del 68 Pro Libertades Democráticas, que expuso: “No olvidamos, no perdonamos y no nos reconciliamos”.

A la par, el comité demandó la extinción de dominio de los “cuantiosos” bienes de Luis Echeverría Álvarez para que sean aplicados en la reparación del daño a las víctimas de la matanza de 1968 y 1971.

Indicaron que la muerte de Echeverría Álvarez, “uno de los principales perpetradores del genocidio del 2 de octubre de 1968, del crimen de Estado del 10 de junio de 1971, de la política terrorista instaurada con la Brigada Blanca, ejecutora de la Guerra Sucia”, no extingue la causa por un crimen de Estado.

Así que pidieron al Gobierno Federal continuar con los procesos judiciales contra los perpetradores que continúan “gozando de impunidad y la protección del poder político oficial”.

“Exigimos una reforma al sistema judicial para que ningún crimen de Estado en contra del pueblo quede impune y jamás se vuelva a cometer. Les recordamos a las instancias encargadas de impartir justicia que los crímenes de lesa humanidad no prescriben”, puntualizaron.

Al fijar postura sobre el deceso de Echeverría Álvarez, el Comité del 68, integrado por exdirigentes estudiantiles de 1968 y 1971, recordó que durante más de medio siglo ha luchado por el esclarecimiento de los hechos ocurridos en 1968 y 1971 y la exigencia de justicia.

Mediante un comunicado, recordaron que, pese a la política represiva y la impunidad sostenida hasta hoy, logró que se abriera un proceso penal contra el exmandatario priísta y otros corresponsables, en el que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) reconoció la comisión del delito de genocidio.

“Echeverría pasó más de 2 años en prisión domiciliaria y murió como imputado por el delito de genocidio, es decir que nunca fue exonerado, se le dejó en libertad bajo las reservas de ley amparado desde 2009 por la inacción y argumentos leguleyos de la PGR, ahora Fiscalía General de la República”.

Reiteraron que las víctimas de estos hechos históricos, insisten en el acceso pleno a la justicia, la reparación del daño y la garantía de no repetición.