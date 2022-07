En Chiapas, López Obrador reitera “No a la reelección”

Andrés Manuel López Obrador fue de nueva cuenta rodeado de gritos “espontáneos” donde pedían que se reelija. Fue durante su visita a Ocosingo, Chiapas, donde se escuchó tal “petición”.

Ante ello, el presidente dijo: ¡La reelección no!, quien me sustituya, hombre o mujer, deberá dar continuidad a los programas de Bienestar”.

Durante la inauguración de una sucursal del Banco del Bienestar, el jefe del Ejecutivo Federal consideró que los poco más de dos años que le quedan a su mandato, son suficientes porque trabaja 16 horas diarias, para ampliar, fortalecer y consolidar los apoyos sociales.

“Para cuando entregue yo la Presidencia, el que llegue, hombre o mujer, el que me sustituya pues tenga que continuar con todos los programas de Bienestar. ¡La reelección no!, acuérdense lo que decía el apóstol de la democracia Francisco I. Madero: ¡Sufragio Efectivo, No reelección!”, dijo.

“Además, va a quedar todo bien orientado, va a quedar todo también muy amarrado, legalizado, ya por ejemplo, logramos que el programa de la pensión de los adultos mayores ya esté en la Constitución”, manifestó.

Hay que destacar que el mandatario aceptó que el acceso a la salud es una asignatura pendiente para su administración, debido a que la pandemia de covid-19 lo obligó a posponer el plan nacional que tenía en marcha para atender los rezagos.

En esta visita, la Catedral de San Cristóbal de las Casas y el Templo de Santo Domingo de Guzmán, inmuebles icónicos de Chiapas que sufrieron daños tras los sismos del 19-S, fueron entregados.

El presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, encabezó la entrega de los inmuebles y el director general del INAH, Diego Prieto, destacó que con esas dos entregas prácticamente se concluyeron los trabajos de restauración de los bienes culturales afectados en 2017, en Chiapas; y han concluido 186 de los 188 inmuebles históricos y arqueológicos afectados.

Estas labores se cumplieron tras cinco años de trabajos y con el apoyo del Programa Nacional de Reconstrucción del gobierno de México.