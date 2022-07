“No es una reparación, es una nueva Línea 1”: Sheinbaum

Después del cierre en la Línea 1 del Metro, en el tramo de Pantitlán a Salto del Agua, la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum Pardo, aclaró que los trabajos a realizarse son de renovación total y no de reparación de vías o aparatos como algunos han señalado, asimismo invitó a los usuarios del metro a utilizar la línea 5, pues esta mañana se registró hasta el 30% de usuarios en la línea 9.

“En algunas entrevistas que me hicieron hablan de reparaciones, pero no es una reparación, es una nueva Línea 1, es decir se no es que se va a reparar una vía o un aparato, no se saca todo del túnel y se vuelve a colocar todo nuevo, se saca incluso el balasto que son las piedritas que están en medio de los durmientes”, comentó.

En conferencia, la mandataria capitalina aclaró los trabajos en la Línea 1 del metro son de revocación total de la infraestructura, por lo que se incluyen nuevos trenes, asimismo aseguró que la línea rosa del metro estará lista para volver operar el próximo año, dado que no es opción dejar a la siguiente administración esta situación.

Por su parte, el Director General del Metro, Guillermo Calderón Aguilera, informó que el tramo de Balderas a Observatorio se reforzó con 11 trenes nuevos, los cuales estuvieron operando en intervalos de tres minutos, mientras que en la estación Pantitlán de la línea 9 indicó que tuvieron ocupación máxima de andenes, sin embargo, precisó que en la línea 5 registro ocupaciones bajas.

“La línea 5 es una buena opción y tuvo ocupaciones bajas, entonces incitamos a nuestros usuarios a que prueben la opción de llegar al centro vía Línea 5 en combinación con la Línea “B”, es una opción rápida y no invierten más tiempo de lo que harían por la Línea 9, explicó.