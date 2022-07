AMLO señala que no hay pacto con EPN, tampoco persecución política El Presidente López Obrador dijo que será la Fiscalía General de la República la que resuelva lo relacionado con la investigación.

El presidente Andrés Manuel López Obrador negó tener un pacto con el ex presidente Enrique Peña Nieto, como dice que han asegurado algunos integrantes de la oposición.

“Nuestros adversarios, que tienen muy buena imaginación para inventar cosas, hablan de pactos, acuerdos, entonces quisieran que nosotros ocultáramos información”, apuntó el mandatario.

En conferencia de prensa, AMLO aclaró que tampoco se trata de una persecución política contra el ex mandatario, Enrique Peña Nieto; sino que la investigación anunciada por Pablo González, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) revela información que no podía ocultarse.

Explicó que el gobierno federal no presentará denuncias penales, pues la consulta para enjuiciar ex presidentes no tuvo un resultado vinculante, sino que será la Fiscalía General de la República el órgano que conduzca la investigación.

Abundó que Peña Nieto es una persona políticamente expuesta que realizó operaciones financieras sospechosas; pero, aclaró que por ningún motivo se trata de represalias por presuntamente operar desde España la elección del Estado de México

Reconoció que Peña Nieto no intervino en la elección presidencial. “Yo hasta públicamente le agradecí, y eso lo digo a los cuatro vientos, y que se oiga bien y que se oiga fuerte, al licenciado Peña Nieto porque no se metió, como lo hizo Fox y como lo hizo Calderón, en la elección presidencial”.

El ex presidente de la República, Enrique Peña Nieto, es investigado por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) por un presunto esquema de lavado de dinero; en el que se habría beneficiado con más de 26 millones de pesos en una cuenta de España, país donde reside tras culminar su polémico sexenio.

López Obrador dijo que será la Fiscalía General de la República la que resuelva lo relacionado con la investigación.

Por otro lado, informó que en el encuentro con su homólogo de Estados Unidos, Joseph Biden, se reafirmará la relación de respeto y unidad entre las dos naciones, además de que buscará impulsará las propuestas de atención al fenómeno migratorio desde México y Centroamérica, así como la cooperación para el desarrollo.

Estados Unidos, reiteró, necesita la fuerza laboral que las personas de otros países pueden aportar.

Durante la reunión con el presidente Biden, el jefe del Ejecutivo planteará medidas bilaterales de control de la inflación.

Sobre seguridad, sostuvo que hay cooperación en la materia y un viraje en la política al no permitir la entrada de armas provenientes de Estados Unidos.

Históricamente México y Estados Unidos mantienen una buena relación económica y como vecinos.

El presidente López Obrador adelantó que compartirá un desayuno de trabajo con la vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris. Además, participará en actividades de homenaje a Franklin Delano Roosevelt y Martin Luther King.