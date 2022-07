Inicio/Edomex/ Así roban en Toluca a plena luz del día

Así roban en Toluca a plena luz del día Los rateros andan “como Juan por su casa” y se dan el lujo de robar a plena luz del día, ya que no hay policías, no hay vigilancia y no existe intención de Raymundo Martínez Carbajal de hacer algo para frenar la inseguridad.