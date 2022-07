NUEVO AUDIO DE “ALITO” REVELA EL DESPRECIO QUE TIENE HACIA LOS PROPIOS PRIÍSTAS

La gobernadora de Campeche, Layda Sansores San Román, presentó un nuevo audio en el cual, a diferencia de otras grabaciones, se escucha una conversación entre el dirigente nacional del Partido Revolucionario Institucional (PRI) Alejandro Moreno Cárdenas y el líder del Partido Acción Nacional (PAN), Marko Cortés Mendoza, en la cual “Alito” advierte que, pese a los señalamientos en su contra, él seguirá al frente del tricolor.

Pero más allá de las aseveraciones de “Alito”, destaca el que haya confirmado al panista que será él quien elija a los candidatos, así como las listas de diputaciones para el proceso electoral del 2024 y expone que aunque muchos no estén de acuerdo, tendría tiempo de sobra para perfilar a su “gallos”.

“Yo, primero Dios, si me da vida, seguiré aquí en el PRI hasta el 2024. O sea, a mí me va a tocar decidir la lista porque todos esos pendej*s que andan allá afuera de ‘no, que si no dan resultados’, se vayan a la verg*, yo fui electo cuatro años. Yo me quedo aquí, me vale madr* lo que digan , fueron las palabras que dijo “Alito” a Marko.

En esta emisión, la gobernadora acusó que “algo raro pasó”, ya que la transmisión del programa “La Hora del Jaguar”, se había caído de algunas plataformas.

Previo a la presentación del audio, el asesor parlamentario de Morena en la Cámara de Diputados, Abraham Mendieta, habló con la mandataria sobre las acciones del Instituto Nacional Electoral (INE) por multar al partido guinda por los eventos proselitistas en Coahuila y Estado de México, pero no al PRI que también realizó un evento en la entidad del norte donde, acusaron, estuvo el gobernador Miguel Ángel Riquelme.

Pero, tocante a “Alito”, coincidieron en que pese a los audios que se han mostrado, el organismo electoralno ha actuado contra Moreno Cárdenas por el presunto mal uso de los recursos económicos para el tricolor durante la campaña del 2021.

Por su parte Renato Sales Heredia, Fiscal de Campeche, dio a conocer que la investigación por presunto enriquecimiento ilícito contra Moreno Cárdenas inició antes de que se votará en la Cámara de Diputados la Reforma Eléctrica, por lo que descartó que hayan comenzado las investigaciones por la negativa del tricolor de unirse a la reforma de Andrés Manuel López Obrador, como acusó el dirigente priísta este martes al anunciar que presentarían una denuncia contra Layda Sansores.

En tanto, la gobernadora le recomendó a Moreno ir con sus abogados y comenzar a preparar su estrategia de defensa, ya que, sin dar más detalles, sentenció que el líder priista cuenta con una serie de asesinatos en su consciencia, es decir, lo señaló como presunto autor intelectual de hechos fatídicos que acontecieron durante su mandato en la entidad del sur.