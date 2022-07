Víctimas de la L12 del metro de CDMX buscan reclasificar delitos

Las 12 víctimas del desplome en la Línea 12 del Metro de la Ciudad de México que no han alcanzado acuerdos reparatorios, buscarán que se reclasifiquen los delitos de homicidio y lesiones culposas a dolosas a los ex funcionarios acusados de tener responsabilidad penal por el incidente, entre ellos el ex Director del Proyecto Metro, Enrique Horcasitas.

AL respecto, Teófilo Benítez, representante legal de las víctimas, destacó que en la continuación de la audiencia inicial del caso, que se llevará a cabo este jueves en las salas de oralidad del Poder Judicial capitalino, pedirá que los ilícitos sean reclasificados, con lo cual se podría solicitar la prisión preventiva oficiosa.

A más de un año de los hechos, la Fiscalía General de la Ciudad de México buscará imputar los delitos de homicidio y lesiones, ambos culposos, así como daño a la propiedad, a los 10 ex funcionarios, todos ex colaboradores del actual canciller Marcelo Ebrard, a quienes responsabilizó de la tragedia.

En caso de que el Ministerio Público logre realizar la imputación, tras cuatro audiencias aplazadas, el juez de control tendrá que resolver la situación jurídica de los acusados, lo cual puede ocurrir en ese momento, o en un plazo de hasta 72 horas, si así lo solicita la representación legal de los ex servidores públicos.

El abogado Teófilo Benítez precisó que el tema de la comparecencia de la ex directora del Sistema de Transporte Colectivo Metro Florencia Serranía no se tratará en esta audiencia, aunque señaló que utilizará todas las vías legales, para que ella declare ante las autoridades, sobre la tragedia que dejó 26 muertos.

El litigante dio a conocer que el próximo viernes habrá otra audiencia del caso de la línea 12 del Metro en las salas de oralidad del Reclusorio Sur, en la que discutirán diversas determinaciones y omisiones del Ministerio Público.

En esa diligencia, Benítez solicitará que se impute los mismos delitos (homicidio y lesiones dolosas, así como daño a la propiedad) a las empresas encargadas del diseño y construcción de la línea dorada. Se trata de Grupo Carso, ICA, Alstom y CAF.

Teófilo Benítez agregó que, en esta audiencia, solo participarán el Ministerio Público, el juez de la causa y él como representante legal de 12 víctimas.