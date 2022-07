Vinculan a proceso a 8 ex funcionarios por desplome en la Línea 12 del Metro Entre los que fueron vinculados destaca Enrique Horcasitas, ex director del Proyecto Metro.

Por homicidio culposo, ocho ex funcionarios del Gobierno de la Ciudad de México fueron vinculados a proceso por el desplome de la Línea 12 del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro, incluyendo a Enrique Horcasitas, ex director del Proyecto Metro.

En una audiencia que duró 25 horas, un juez de control determinó vincular a proceso a ocho ex funcionarios por los delitos de homicidio, lesiones y daño a la propiedad en el grado de culposo.

El asesor de 13 de las víctimas de la caída de la Línea Dorada, Teófilo Benítez, confirmó que el juzgador vinculó a proceso a los presuntos implicados. No obstante, está pendiente el plazo para la investigación complementaria y las medidas cautelares.

Probablemente, informó, los ahora vinculados enfrentarán su proceso legal en libertad, sin embargo, Benítez aclaró que solicitará que se les coloque un brazalete.

Los imputados son, además de Enrique Horcasitas, Moisés Ponce Guerrero, ex director de construcción de obras; Juan Antonio Giral y Mazón, director de diseño de obras civiles; Enrique Baker Díaz, subdirector de estructuras e ingeniería; Ricardo Pérez Ruiz, encargado de estructuras corresponsables de seguridad estructural; Juan Carlos Ramos Alvarado, residente de obra tramo Olivos-Tezonco; Fernando Amezcua Ordaz, ex director general de supervisión de obra y Fernando Ramiro Lalana, ex director de coordinación de supervisión de obra.