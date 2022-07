TITULAR DE LA SEGOB ASEGURA QUE EL INE ESTÁ POR DESAPARECER

El secretario de Gobernación, Adán Augusto López, aseguró que no teme a que el Instituto Nacional Electoral (INE) pretenda imponerle sanciones o “correrlo” por realizar actos anticipados de campaña, “porque ya lo van a desaparecer los diputados”.

“No importa, porque ya lo van a desaparecer los diputados”, dijo el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, al anticipar que el Instituto Nacional Electoral (INE) pueda agarrarlo “fuera de lugar” tras las medidas cautelares que le impuso el organismo y que ratificó el Tribunal Electoral tras su participación en actos proselitistas.

López Hernández participó en un diálogo con ciudadanos en Aguascalientes, para hablar sobre la reforma electoral y, al ser cuestionado sobre el proceso electoral con miras al 2024, refirió que no podía dar declaraciones sobre sus aspiraciones políticas porque la ley le prohíbe hacerlo en horario de trabajo.

Aseguró que los consejeros del INE buscan sorprenderlo fuera de lugar, pero “no van a poder”, y anticipó que, si ello ocurriera y lo corren, ya no importa, pues los diputados de Morena y aliados votarán a favor de la reforma electoral impulsada por el presidente Andrés Manuel López Obrador.

Dicha reforma, según el propio mandatario, no pretende desaparecer al INE, sino transformarlo, reducir el número de consejeros y que estos sean elegidos por voto ciudadano.

Sin embargo, al referirse en el encuentro en Aguascalientes a sus aspiraciones, López Hernández soltó:

“Eso vamos a tener que hablarlo el día domingo, porque la ley prohíbe que en días de semana o cuando uno esté desempeñando el cargo público (se hable de eso). Nada más porque me están grabando, si no les hablara con más franqueza (…) Pero bueno, si me corre el INE no importa, porque ya lo van a desaparecer los diputados”.

El titular de Segob señaló que la mayoría de los mexicanos está en desacuerdo con que México tenga los procesos y consejeros electorales “más caros del mundo”.

Sobre la disputa por la candidatura presidencial del Morena, el funcionario federal aseveró que no hay confrontaciones que puedan dividir a la 4T. “No nos andamos peleando como perros y gatos, más allá del nombre hay que contribuir al legado que nos está dejando el presidente Andrés Manuel López Obrador”.