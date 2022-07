EU y Canadá no se van a imponer en el T-MEC: López Obrador AMLO dijo “Piensan que van a imponerse. No. Nosotros no nos vamos a dejar. No nos vamos a quedar con los brazos cruzados”

El mandatario de México, Andrés Manuel López Obrador, indicó que el requerimiento estadunidense, y al cual se sumó Canadá, para iniciar consultas sobre una presunta violación de México en materia energética al Tratado de Comercio entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), podría deberse a un asunto político.

El líder del ejecutivo federal, dijo tener indicios de que estos requerimientos pueden ser impulsados por quienes tenían intereses creados y ahora se sienten afectados. Mencionó “Piensan que van a imponerse. No. Nosotros no nos vamos a dejar. No nos vamos a quedar con los brazos cruzados”.

El tabasqueño, comentó que el tema se va a aclarar, además, ponderó que su gobierno ha hecho esfuerzos para atender a las empresas estadunidenses y se han puesto de acuerdo con casi todas. Así mismo, recordó que, en su reciente visita a Washington, en una reunión con empresarios estadunidenses, hubo compromisos de inversión en materia energética.

El dirigente mexicano, resaltó que hace un mes, y durante dos semanas, atendió a representantes de 19 empresas del país vecino, de las cuales con 17 se alcanzaron acuerdos.

Durante su tradicional conferencia matutina, mencionó “No es nada más lo de las empresas, les diría que no son las empresas las que tienen la inconformidad, por eso intuyo que es un asunto político, porque incluso estuve en Washington, no se trató el tema; nos reunimos con los empresarios, no se trató el tema”.