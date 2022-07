Periodista reclama a AMLO por inconsistencias en la mañanera

La periodista independiente Reyna Haydee Ramírez, hizo fuertes reclamos al presidente Andrés Manuel López Obrador al tiempo de asegurar que en la conferencia del mandatario no existe la democracia, porque en su caso, solo ha podido acceder dos veces al mes a la conferencia.

De acuerdo a lo expuesto por la periodista de Sonora, los 20 lugares que se destinan en el Salón de Tesorería de Palacio Nacional ya están reservados para ciertos reporteros y expuso que el tiempo destinado a la sesión de preguntas y respuestas es suficiente para que los 20 reporteros tengan la oportunidad de hablar por lo menos una vez a la semana, pero solamente se da la palabra a unos cuantos.

En este sentido, aseguró que el presidente prefiere las alabanzas.

Haydee Ramírez argumentó que recibe un trato distinto por no ensalzar al mandatario como lo hacen otros colegas y que esa es la razón por la que no se le permite la entrada más de dos veces a la mañanera.

En su exposición, sostuvo que fue “castigada” por López Obrador en el 2021 al no dejarla entrar por 2 ó 3 meses para realizar su trabajo, razón por la cual promovió un amparo por censura, el cual se encuentra en revisión porque la jueza, Dinora Hernández Jiménez, considera que la libertad de expresión no se está violando, que “sólo está siendo castigada por el presidente”.

“Vienen aquí y le dan por el lado, le ponen las pechitas para que batee jonrones. Yo no soy así presidente, yo soy reportera. Si para hacer mi trabajo no me deja entrar este muchacho (Jesús Ramírez), usted no me da la palabra.(…) A nadie le ha castigado por 3 meses. A mi no se me ha permitido la entrada a Palacio sólo porque vengo y le digo lo que interesa”, señaló la sonorense.

Por otro lado, expuso las constantes amenazas que sufren los periodistas a diario por cumplir su labor de informar y puso en debate de dónde es que provienen los ataques a los periodistas.

“Estas amenazas suponemos que vienen de o sus seguidores o sus opositores. Una de dos. Entonces que lo defina la fiscalía, la denuncia está puesta. Lo digo con todo respeto presidente porque usted aquí a denostado, ha estigmatizado periodistas. Casi todos los días se dedica a eso”, aseveró la reportera.

Tras un bombardeo de temas relacionados con la seguridad, los informes de Impunidad Cero y la situación de las tierras, la periodista cedió la palabra al presidente nuevamente.

“No me estoy molestando, y no me voy a molestar. Tienes todo el derecho de manifestarte. Yo siempre digo que la libertad no se implora sino se conquista. Es tu derecho y lo haces valer. Y nosotros vamos siempre a respetarte y nunca va a haber censura en contra tuya. Puedes tener una opinión, esto es normal que tengas una opinión contraria y que puedas ejercer con libertad tu derecho a disentir”, respondió López Obrador.

Del lado de los comunicadores comenzó un bullicio y se escuchó gritar a Reyna Haydee “Cállate palero” hacia uno de sus compañeros (Hans Salazar) sentado a su lado. Por lo que López Obrador intervino para tranquilizar a los reporteros y continuó con su respuesta dirigida para Reyna Ramírez.

“Tranquilos. Amor y paz. Mira, yo no podría estar tranquilo, sereno sin estar bien con mi tribunal que es mi conciencia. (…) Entonces, si tu opinas distinto, yo respeto tu punto de vista. No me voy a enojar ni mucho menos voy a reprimir tu derecho a expresarte, manifestarte”, aclaró el tabasqueño en un intento por apaciguar el ambiente.

El mandatario dijo no tener ningún pendiente y tomó como ejemplo la denuncia que puso en su contra, Alejandro Moreno Cárdenas hace unas semanas en el extranjero y que nadie impidió. Alegando que eso no le quita el sueño porque él está trabajando en beneficio del pueblo y puede garantizar a plenitud la libertad en el país.