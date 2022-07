Destaca Sedena en obras prioritarias, dice AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador destacó el trabajo de la Secretaría de la Defensa (Sedena) en las obras prioritarias de su administración al señalar que están acostumbrados a cumplir su palabra “y no saben decir que no”.

Al encabezar la supervisión de obra del Canal Centenario en Ruiz Nayarit, obra también a cargo de los ingenieros militares, López Obrador dijo que ya tienen la instrucción de terminarla para que sea inaugurada en diciembre próximo.

“Agradezco a la Sedena a los ingenieros que están aquí y la experiencia que tengo de la actuación de las fuerzas armadas de soldados que son pueblo uniformado y oficiales, ingenieros, médicos, es que es gente acostumbrada a cumplir su palabra. Y no saben decir que no”, expresó.

“La salud no tiene ideologías”, dice AMLO tras llegada de 60 médicos cubanos a México

Recordó que los militares se hicieron cargo de proyectos como el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA), el cual lograron concluir en dos años con un presupuesto de 70 mil millones de pesos, lo que significa un ahorro de 230 mil millones si se compara con lo que costaba la terminal que se construía en Texcoco.

Aseguró que el éxito del proyecto ha provocado que los conservadores estén “molestísimos”, pero consideró que “esos enojos de ellos son buenos para nuestro pueblo”.

En tanto, comentó que actualmente los militares están construyendo el Tren Maya, proyecto que ayudará a cumplir con su compromiso de dejar 2 mil kilómetros de vías férreas para trenes de pasajeros.

“Entonces dejar más de 2 mil kilómetros de trenes es algo importante para que los gobiernos que van a continuar sigan construyendo el ferrocarril. Por eso están molestos ya no querían el tren y van a tener que subirse al tren”, agregó.

Para el Canal Centenario, López Obrador anunció un incremento presupuestal de mil millones de pesos.

Dijo que al finalizar su administración entregará 100 mil hectáreas de riego, incluyendo este proyecto más otros tres en Sinaloa y Sonora.

“Los de Hacienda son muy duros, no son fáciles para autorizar los fondos, pero como venía me informaron ayer que hay una ampliación de presupuesto de mil millones de pesos para que no se detenga y que se adelante lo de la cuarta etapa del distrito de riego”.