López Obrador: “Quien no le tiene amor al pueblo no sirve ni para la política ni para el periodismo” El presidente de México, indicó “Los que venimos del movimiento tenemos que tener muy en cuenta que no luchamos por cargos, luchamos por principios Y por ideales”

López Obrador: “Quien no le tiene amor al pueblo no sirve ni para la política ni para el periodismo”

El mandatario de México, Andrés Manuel López Obrador, indicó que la gente será quien decidirá quién encabezará la candidatura presidencial de Morena en 2024. Esto luego de que los militantes de su partido pidieran piso parejo para la elección del candidato presidencial.

López Obrador, señaló “Los que venimos del movimiento tenemos que tener muy en cuenta que no luchamos por cargos, luchamos por principios, por ideales, y que el poder sólo tiene sentido y se convierte en virtud cuando se pone al servicio de los demás. Quien no le tiene amor al pueblo no sirve ni para la política ni para el periodismo”.

Durante su tradicional conferencia matutina, mencionó que la subcultura antidemocrática que se da aun dentro de su movimiento está a la espera de una señal desde la figura presidencial, la cual descartó que se vaya a dar.El líder del ejecutivo federal, exhortó “A los aspirantes a llegarle al pueblo, a que los conozcan, a ir a terreno y les dejó un claro mensaje.

El tabasqueño, llamó a tener confianza porque no hay dados cargados, no hay cartas marcadas. Es que es muy interesante ese tema, porque fue tanta la subcultura antidemocrática que todavía en nuestro movimiento Morena están esperando una señal. Y no va a haber señal, la señal la va a dar la gente y es muy sencillo. En el caso de los candidatos a la Presidencia: encuesta y lo que diga la gente y yo voy a apoyar al que gane en la encuesta”.