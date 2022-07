Monreal se deslinda de desplegado contra INE

El coordinador de Morena en el Senado de la República, Ricardo Monreal Ávila, se desmarcó del desplegado que emitió la dirigencia nacional de Morena, firmado por gobernadores, legisladores y funcionarios en contra del Instituto Nacional Electoral, (INE) pues aseguró que no se debe atacar a las autoridades electorales y se pronunció por respetar la legalidad.

Monreal reveló que el dirigente nacional de Morena, Mario Delgado Carrillo, lo contactó para plantearle firmar ese desplegado pero el zacatecano aseguró que nunca confirmó pues no está de acuerdo en los ataques a las autoridades electorales.

“Me consultó Mario Delgado, me habló si firmaba el desplegado, no le respondí, le dije que lo analizaría que me enviara el desplegado, pero apareció mi nombre sin haberlo firmado, yo creo que hay que respetar al INE y hay que respetar la ley, todos debemos respetarla sin excepción”, recalcó

Insistió en que no se debe atacar al INE sino respetar la ley: “Tenemos el INE y tenemos el tribunal para defendernos y hay que defendernos por la vía jurisdiccional, no sólo por la vía política”.

Hace unos días, gobernadores, legisladores e integrantes de Morena, así como funcionarios del gobierno federal, lanzaron un desplegado para reclamar la resolución del INE de prohibirles realizar, organizar y convocar cualquier evento parecido a los que hicieron en el Estado de México y Coahuila; además, señalaron que esta prohibición es violatoria de las libertades y evidencia parcialidad.

Por otra parte, Monreal Ávila se sumó a la propuesta del canciller Marcelo Ebrard en relación a que sea una encuesta externa la que defina la candidatura de Morena a la Presidencia de la República.

“Me sumo a la propuesta del canciller que se fijen reglas claras, él tiene razón, no, a la encuesta no, yo me inclino más por mecanismos democráticos”, estableció Monreal.

El zacatecano consideró que la posición que ha asumido de Ebrard en los últimos días respecto a la encuesta como método de elección en Morena, manifiesta sin decirlo abiertamente que no está de acuerdo con ese instrumento.

“Ya no acepta, aunque no lo dice así, pero no acepta la encuesta del partido y es un avance de lo que he venido insistiendo, y él dice que sea una encuesta similar a la del 2011 con tres encuestadoras, con interrogantes, con algunas preguntas, es una modalidad, yo quiero la elección primaria”, insistió