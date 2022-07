11.5 MILLONES DE MEXICANOS VIVEN EN REZAGO SOCIAL ALTO O MUY ALTO EN ZONAS URBANAS

El Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) dio a conocer que 11 millones 546 mil 977 personas en México, viven en rezago social alto o muy alto en zonas urbanas, de acuerdo con las estimaciones del Grado de Rezago Social (GRS) a nivel Área Geoestadística Básica (AGEB) para 2020.

El GRS resume indicadores de carencias sociales y bienes del hogar los cuales están relacionados con la medición del rezago educativo, acceso a los servicios de salud, calidad y espacios de la vivienda, así como los servicios básicos en el hogar.

Con dicha información se muestran las brechas de las condiciones de vida de las personas dentro de las zonas urbanas del país.

Mediante comunicado de prensa, el organismo expuso que en el país, el 15.7% de la población urbana vive en zonas urbanas catalogadas con Grado de Rezago Social muy bajo, mientras que el 72.7% habita en áreas con clasificación baja y media.

De acuerdo con el Coneval, la mayor brecha de desigualdad se observa en el porcentaje de viviendas que no disponen de internet ya que las zonas con Grado de Rezago Social clasificadas como alto asciende a 79.4% y muy alto a 90.2%.

Además, se menciona que en zonas con rezago alto y muy alto, la población de 15 años o más con educación incompleta asciende a 45.8% y 60.9% respectivamente.

También se destaca que en las zonas con rezago muy alto, aproximadamente 1 de cada 5 viviendas no cuentan con elementos de calidad y servicios básicos. En dicho sector, 29.6% de la población no dispone de drenaje, 23.2% cuentan con pisos de tierra y 20.5% no cuenta con agua entubada a la red pública.

Al desglosar los resultados por estados, se obtiene que Chiapas, Oaxaca, Guerrero, Puebla y Yucatán concentran el mayor porcentaje de zonas urbanas con Grado de Rezago Social alto o muy alto.

Las cifras del Consejo señalan que esos cinco estados, hay 5 millones 777 mil 725 personas viviendo con rezago social alto o muy alto.

Mientras que las entidades de Aguascalientes, Baja California, CDMX, Nuevo León y Querétaro presentan un rezago bajo o muy bajo.