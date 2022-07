Inicio/Nacional/ El estado de Sonora enfrenta graves problemas por la sequía

El estado de Sonora enfrenta graves problemas por la sequía Las comunidades comienzan a sufrir los estragos de la crisis climática, con altas temperaturas y la escasez de lluvias, que han provocado la falta de agua. Sonora enfrenta graves problemas por la escasez de agua, situación que cada vez se volverá más extrema debido a la emergencia climática, la imparable emisión de gases de efecto invernadero, las altas temperaturas y la escasez de lluvias. Las ciudades con mayor nivel de estrés hídrico son Hermosillo, Guaymas, Álamos, Huatabampo, Etchojoa, Navojoa, Nogales y Nacozari. Por su parte, Marco Antonio Ahumada, integrante de la iniciativa Guaymas ¿Cómo Vamos?, recordó que en esta ciudad portuaria el abasto de agua potable es por tandeo, es decir, de manera intermitente. También, agregó que “la mayoría de las colonias de Guaymas reciben agua tres veces por semana, y hay unas que reciben dos veces por semana, y otras que reciben una vez por semana”. En tanto, en municipios como Hermosillo y Guaymas, la falta del recurso llega a niveles insostenibles, lo que se agrava debido al crecimiento desmedido de colonias y fraccionamientos. No obstante, el Dirigente de la Unión de Usuarios, Ignacio Peinado Luna, indicó que “la ausencia de agua es muy notoria en nuestros hogares, donde son dos o tres horas nada más de agua y el resto del día, la noche, no tenemos el recurso”. Cabe señalar que las acciones como el abasto de agua en pipas y la perforación de nuevos pozos ya no son suficientes, para aliviar la sed de los sonorenses.