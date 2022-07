Antes del 5 de diciembre reemplazarán militares a personal civil en las aduanas

La Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) anunció que a más tardar el 5 de diciembre de este año reemplazará al personal civil operativo y administrativo necesario de las 31 aduanas por militares.

Esto como parte de la estrategia de la Sedena para el Fortalecimiento de las Aduanas, según un oficio con fecha del pasado 20 de julio que el comandante de la 25 Zona Militar, ubicada en Puebla, general José Martín Luna de la Luz, envió al titular de la Aduana Interior de Puebla, el teniente coronel Roberto Bedolla Morales.

El general pidió a Bedolla Morales “emplear al personal militar con formación aduanera en todas las funciones que eran competencia absoluta del personal civil, como son: jefes de turno, verificadores, moduladores, selección de vehículos para inspección, operadores de ingenios tecnológicos, manejo de dispositivos electrónicos, área legal, cobro de impuestos, trámites administrativos diversos y otros que por su importancia se consideren necesarios para la buena operación de los recintos fiscales”.

Hasta el 20 de julio pasado, la Sedena mantenía mil 894 elementos desplegados en las 31 aduanas que le fueron asignadas por el presidente Andrés Manuel López Obrador.

Mario Di Costanzo, ex titular de la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef), afirmó que los militares no cuentan con experiencia aduanera, además de que la ley no los faculta para operar estos recintos.