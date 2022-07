Sábado 30 de julio: Elección de Consejeros de Morena

Este fin de semana, se está llevando a cabo el proceso interno de Morena para elegir consejeros en varios estados de la república mexicana.

El día de ayer, se mantuvo una alta participación, y tanto la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, como el canciller Marcelo Ebrard, acudieron a tempranas horas a emitir su voto.

Ebrard señaló que la votación es parte de la democracia, donde son las personas quienes realizan la elección.

“Estamos listos. Tenemos que apoyar la democracia de la gente, es lo que hay que ver; el movimiento se hace, más que por cualquier otra cosa, para apoyar la democracia y el pueblo sea quien decida”.

Por su parte, Claudia Sheinbaum habló sobre la participación del pueblo mexicano.

“Hasta ahora, muy democrático, mucha gente participando, muchísima en todos los lugares y vamos a esperar la jornada, pero ha sido un proceso muy participativo”.

En la Sala de Armas de la alcaldía de Iztacalco, Mario Delgado acudió también a ejercer su derecho, y negó que se estuviera realizando el acarreo de votantes.

“Donde tengamos reporte de que hubo acarreo, donde tengamos pruebas, se van a presentar estas quejas de la Comisión de Honestidad y Justicia y, junto con la Comisión de Elecciones, vamos a evaluar si se cumplió con la convocatoria o no, elecciones libres o no, y nosotros podemos tomar decisiones. No vamos a permitir que en algún distrito existan este tipo de prácticas y, donde encontraremos pruebas, se anularía”.

En muchos puntos del sur y del sureste se registraron varias disputas de diferentes grupos políticos, por lo que en la tarde, Morena invitó a no repetir “los viejos vicios que llevaron al país al despeñadero” sino que el partido había nacido con la finalidad de “ponerle fin al viejo régimen y transformar la vida pública” del país.

La gran aglomeración se debió a que se colocaron pocas casillas, donde en la capital del país, solo se colocaron 24 centros de votación, donde generalmente en una elección normal son puestas más de 13 mil puntos de votación.