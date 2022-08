“No vamos a permitir una dictadura: tenemos la conciencia tranquila”: AMLO “Mi sueño es que cuando termine mi mandato haya más igualdad y que no exista pobreza”, dijo.

Al concluir su gira por Quintana Roo, el presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que él y su administración no permitirán que se instale una dictadura en el país, pues aseguró que se deben garantizar las libertades.

“Nosotros aspiramos a fortalecer un sistema verdaderamente democrático, en México no vamos nunca a permitir una dictadura, tenemos que garantizar por encima de todo, las libertades que todos puedan expresarse, y si tenemos nuestra conciencia tranquila no tenemos nada de qué preocuparnos, vamos a seguir gobernando en bien de México”, enfatizó.

Tras dar el banderazo de salida a inicio de cuatro proyectos de obras públicas para Cancún, el mandatario respondió a un colectivo que se manifestó durante el evento para exigir justicia por sus familiares desaparecidos.

“Vamos a seguir buscando a personas desaparecidas, respetando los derechos humanos, no utilizando la fuerza y sin reprimir al pueblo, también tenemos que lograr la paz y tranquilidad, con la filosofía de que la paz es fruto de la justicia y eso es lo que vamos a seguir aplicando como política. No les gusta a nuestros adversarios, pero ya ven lo voy a seguir diciendo abrazos y no balazos”, afirmó.

El presidente expuso que no es fácil serenar serenar al país, pero aclaró que él y su gobierno tienen convicciones, “tengo palabra, soy humanista, no soy igual que los otros”.

“Vamos a seguir serenando a nuestro país y no es un asunto fácil pero tenemos muchas convicciones y vamos a seguir actuando con rectitud con honestidad y garantizando todos los derechos. El derecho a disentir, garantizando las libertades”, enfatizó.

Junto al gobernador de Quintana Roo, Carlos Joaquín González, López Obrador aseguró que su gobierno no le va a fallar al pueblo, y adelantó que si en cuatro años de su administración ha logrado bastante, en los dos años de cierre de su sexenio harán mucho más.

“Mí anhelo y propósito fundamental, mi sueño que quiero convertir en realidad, es que cuando termine mi mando haya más igualdad y que no haya pobreza en nuestro país. Y vamos a seguir por eso con todos los programas del bienestar y atendiendo todas las necesidades del pueblo”, sostuvo.

Al concluir el evento, el presidente López Obrador fue interceptado por madres y familiares de desaparecidos que le exigieron que quite las vallas para poder hablar con él y atendida sus demandas. El mandatario sostuvo que tiene convicciones y palabra para atender las injusticias.

“No vamos a fallar, y si en menos de cuatro hemos logrado, consideramos bastante, en beneficio del pueblo, enfrentando adversidades porque nos tocó la pandemia y ahora está crisis provocada por la guerra de Rusia y Ucrania, pero estamos saliendo adelante y en estos dos últimos años vamos a hacer mucho más”.