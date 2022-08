Elección interna de Morena fue de mala calidad: Monreal

El presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado de la República, Ricardo Monreal Ávila, lanzó fuerte crítica al proceso de elección para el Consejo Nacional de Morena, el cual, afirmó, ya estaba “prefigurado” y fue de “mala calidad”.

Mediante un video que difundió a través de sus redes sociales, el coordinador de Morena en la Cámara Alta dijo que en la elección interna de su partido que se realizó el fin de semana, se dieron prácticas que han combatido.

“Quiero enviar un mensaje para todos y todas las personas que participaron en el proceso de Morena, que se inscribieron como candidatos a consejeros o consejeras: les envió un abrazo, envío saludo solidario, ustedes actuaron de buena fe, pero ya estaba todo prefigurado, se presentaron algunas practicas que siempre hemos combatido, pero no hay que perder el ánimo ni el entusiasmo”, expresó.

El legislador, quien previo a la elección descartó participar luego de que su equipo político quedara fuera de los registros, pidió unidad a los militantes del partido en el poder.

“México los necesita, actuemos hasta el limite de la dignidad, luchemos porque hay muchas personas que tenemos 25 años o mas, como es mi caso, y no me desanimo, porque México es mucho mas grande que nuestros problemas, y a ti te necesita y a mi me necesita. Estemos juntos, caminemos juntos, este episodio de una mala calidad en la elección va a tener que superarse. Abrazo a todos”, señaló en el mensaje que grabó desde su oficina.