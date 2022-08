Elección interna de Morena fue democrática: López Obrador

El presidente Andrés Manuel López Obrador calificó como “democrática” la elección interna de Morena, para elegir consejeros a su próximo Congreso Nacional, a pesar de que reconoció que hubo acarreo y compra del voto.

Incluso, el mandatario pidió a los partidos opositores que lleven a cabo elecciones internas como Morena.

López Obrador reconoció que en algunas casillas se registraron sucesos de violencia, acarreo y compra de votos, aunque justificó que en 2006, en la elección interna del PAN para elegir candidato presidencial entre Felipe Calderón y Santiago Creel, hubo más fraude y más acarreo.

“Considero que fue una buena jornada democrática, porque participaron alrededor de 2 millones 500,000 ciudadanos; fue masiva la participación para una elección interna, además, para elegir delegados al Congreso. Es muchísimo, porque también muchos que no eran militantes de Morena se afiliaron. Por eso los que participaron y condujeron esta jornada fue muy meritorio, de los dirigentes Mario Delgado, Citlalli (Hernández), la secretaria, y todos, muchos dirigentes que ayudaron para la celebración de las elecciones. Hay inconformidad, hay que mejorar estos procesos para que no haya violaciones, acarreos, elección de voto, y hubo todavía ese tipo de prácticas, pero en muy pocas casillas, no se generalizó, no es como los opositores hubiesen querido, porque estuve viendo que repetían, repetían de fraude, de irregularidades, pero no, nada que ver con lo que ellos han hecho, nada que ver”.

“Felicidades a todos los que participaron; ojalá y así se haga en todos los partidos, que el bloque conservador convoque a elecciones abiertas para decidir; que no sean nada más los de arriba los que hacen los acuerdos, los enjuagues y deciden en los restaurantes de lujo de la Ciudad de México”, planteó.

El mandatario dijo que tiene una lista de personas a quienes sigue en redes sociales para medir lo que piensa la oposición sobre las decisiones de gobierno. Afirmó que su método es observar si están en contra, lo que – para él – significa que su gobierno hace bien las cosas.