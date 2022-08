Advierte Osorio Chong que Alejandro Moreno ya repartió cargos para 2024

Al advertir que el dirigente nacional del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Alejandro Moreno, es impresentable y genera un desprestigio y riesgo a su partido y a la Alianza, el líder de los senadores priistas, Miguel Ángel Osorio Chong, insistió en que “Alito” debe abandonar la dirigencia del tricolor porque no permitirán que el PRI se convierta en su escudo; además de que ya repartió las diputaciones y senadurías de 2024.

“Sabemos que se resistirá a ello, dado que pues le queda bien estar con un escudo tan grande como es el escudo de mi partido, y que pues ello no va a permitir que se haga a un lado, que lo abandone; y ningún escudo protector respecto a todos estos señalamientos que son muy fuertes, que son muy duros y que aún venidos del gobierno, aún venidos del gobierno local”, declaró el senador priista.

El líder de los senadores priistas acusó que con el fin de perpetuarse, Alejandro Moreno ya repartió todas las diputaciones y senadurías que se renovarán en 2024, “sé que les ha planteado, que les ha dicho, que les ha prometido, y no. Mi partido va más allá de eso. Mi partido debe estar muy fuerte para la elección del 24 para que no siga pasando lo que le está pasando al país”, declaró.

Osorio Chong, aclaró que él está a favor de la Alianza con el PAN y el PRD para los procesos electorales de 2023 y 2024, pero para ello, se debe tener un partido fuerte.

“Yo estoy por la Alianza, no se equivoquen. Que nadie ni siquiera lo mencione, porque eso es lo que ellos quieren, que ese discurso que trae que yo estoy trabajando para el gobierno, cuando el que se reúne con el gobierno, hace acuerdos con el gobierno es él. Yo no me he reunido una sola vez, una sola ocasión”, aseguró.

El senador del PRI indicó que los priístas no se quedarán callados, pues hay muchos que fueron engañados en los estados, prometiéndoles espacios políticos, elecciones democráticas y fueron hechos a un lado.

Puso como un ejemplo claro de esto a Sonora, donde elementos “destacadísimos” del PRI, que le dieron la vida al partido, se fueron acusando exclusión y que por esas actitudes están abandonándolo.