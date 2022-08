AMLO niega venganza contra Peña Nieto

El presidente, Andrés Manuel López Obrador, negó este miércoles que se trate de una venganza contra su predecesor Enrique Peña Nieto la investigación que se le sigue al ex mandatario y aseguró que la Fiscalía General de la República (FGR) es la responsable por lo que ésta debe seguir su curso.

“Es la Fiscalía la responsable de hacer estas indagatorias. Aquí nada más aclarar que la Fiscalía da a conocer que existen estás denuncias, yo creo que la misma Fiscalía habla que se están estudiando y analizando”, refirió.

López Obrador leyó el comunicado que la FGR dio a conocer a la opinión pública, en donde se informa que se indaga a Peña Nieto por tres casos de corrupción.

El presidente reiteró que su postura política es mirar hacia adelante y procurar que no se repitan actos ilegales y de corrupción, como los ocurridos en administraciones anteriores.

“Mi opinión era que miráramos hacia adelante y que se procurará no repetir actos ilegales y de corrupción, que la justicia también es prevenir y no hacer lo mismo, no caer en lo espectacular y hacer lo mismo, sino que se iniciará una etapa nueva y que con todo el peso y rigor de la ley se nos castigará a nosotros si acabábamos en forma corrupta”, comentó.

El Presidente de México recordó que él impulsó una consulta para preguntar a la ciudadanía si quería que su Gobierno investigara y enjuiciara a los ex presidentes.

Por otro lado, informó que autorizó abrir archivos de la Secretaría de la Marina sobre la Guerra Sucia, acción que se suma a las que realiza la Comisión para Acceso a la Verdad, Esclarecimiento Histórico e Impulso a la Justicia de violaciones graves a derechos humanos de 1965 a 1990.

“Desde ahora, puedo informar que se autoriza que se abran también –como se está haciendo en la Secretaría de la Defensa– los archivos de la Secretaría de Marina”, explicó.

El mandatario señaló que la Comisión de la Verdad garantiza la investigación de hechos de represión y desaparición por parte del Estado durante décadas, así como justicia a víctimas sobrevivientes.

El jefe del Ejecutivo señaló que la Subsecretaría de Derechos Humanos, Población y Migración del Gobierno de la Cuarta Transformación da seguimiento a este periodo histórico con el propósito de resarcir los daños que provocaron decisiones autoritarias.

“Castigar a los responsables y, sobre todo, que no se repitan estos actos de autoritarismo, de intervención del Estado en contra de opositores. Que no haya desapariciones, crímenes, masacres, que se respeten los derechos humanos”, enfatizó.