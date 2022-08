Refuerzan seguridad en Cuautepec, en la GAM, con 100 nuevos policías

A partir de este jueves 100 elementos egresados de la Universidad de la Policía (38 mujeres y 62 hombres) se sumaron a las acciones de vigilancia y seguridad en Cuautepec, en la alcaldía Gustavo A Madero.

La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum Pardo, destacó durante la ceremonia de presentación y entrega de equipo a los uniformados, que de 2019 a la fecha la incidencia delictiva en la zona se redujo en un 60 por ciento.

Lo anterior dijo, se logró gracias a la estrategia de seguridad de su gobierno basada en cuatro ejes y al trabajo realizado por quienes integran la Secretaría de Seguridad Ciudadana.

“Tenemos que seguir trabajando porque no hemos erradicado algunas prácticas con las que no estamos de acuerdo, aunque hemos avanzado y ya no es la policía de hace 5 años o más”, señaló Claudia Sheinbaum.

Por su parte el secretario de Seguridad Ciudadana, Omar García Harfuch sostuvo que en lo que va de esta administración la percepción de inseguridad en la capital ha bajado 20 puntos.

“Actualmente el porcentaje es de 63% y por primera vez en muchos años estamos por debajo de la media nacional. Por supuesto sabemos que no es suficiente y que tenemos mucho por hacer, pero estos resultados nos permiten decir a la ciudadanía que vamos con una estrategia clara y que estamos avanzando en el rumbo correcto”, dijo el funcionario.

Con la integración de los nuevos policías diariamente Cuautepec contará con 400 oficiales en territorio.

Además, se anunció que los uniformados de este sector tendrán comedor y servicio de transporte al Cablebús.

Entre el equipo entregado a los policías están, uniformes nuevos, chalecos antibalas, vehículos todo terreno y un camión costero.

En el evento estuvieron presentes la secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Icela Rodríguez; la fiscal General de Justicia capitalina, Ernestina Godoy; y el secretario de Gobierno, Martí Batres, entre otros invitados.