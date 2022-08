Sergio Mayer se visualiza para la presidencia de México 

Mediante una transmisión para un programa de televisión, Sergio Mayer secretó ser el futuro presidente de México, señalando que un actor no se minimiza para poder serlo. Incluso se comparó con el actor Arnold Schwarzenegger.

“Por supuesto que me visualizo, lo decreto, lo pienso y sigo trabajando para ello y que el hecho de ser actor no te minimiza, ni te quita la posibilidad de hacer bien las cosas”.

Por lo que enseguida, el ex diputado federal recalcó que estrellas de Hollywood han logrado ser gobernantes en Estados Unidos, y no han tenido problema y han hecho bien su trabajo.

“Arnold Schwarzenegger fue gobernador del Estado más importante que fue California y yo he tratado de demostrar con hechos que todo lo que han querido desacreditarme, decir, siempre he comprobado que la verdad me asiste”.