Defiende AMLO su propuesta sobre la Guardia Nacional

El presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que, para lograr la transferencia de la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional, seguirá la misma ruta de la reforma eléctrica, es decir, que enviará una reforma constitucional y dejará en manos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación la decisión final.

“Ya lo anunciaron y van a ir a la Suprema Corte a impugnar, a decir que es inconstitucional la ley que vamos a presentar para ver si se aprueba en el Congreso. Entonces va a ser el Poder Judicial el que va a resolver, así fue cuando la reforma eléctrica”, explicó este martes.

Hay que recordar que este lunes el presidente anunció que realizará una reestructura a la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana para que la Guardia Nacional sea transferida a la Secretaría de la Defensa Nacional. Además buscará cambiar el nombre de esa institución: ahora se llamará Secretaría de Seguridad Pública y Justicia.

El presidente adelantó que enviará una iniciativa de reforma constitucional para la adscripción de la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional, pero, en caso de que el bloque opositor no la apruebe, debido a la moratoria constitucional, realizará cambios a la ley de la administración pública para lo que solo requiere una mayoría simple, la cual tiene Morena y sus aliados en el Congreso de la Unión.

La adscripción de la Guardia Nacional seguirá la misma ruta que la Ley de la Reforma Eléctrica, la cual fue rechazada por el Congreso de la Unión, pero que logró cambios puntuales con la Ley de la Industria Eléctrica, la cual fue validada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

“Yo voy a enviar una iniciativa de ley para la reforma constitucional, pero voy a hacer lo mismo que hice con la reforma eléctrica. Como sé que los conservadores están en huelga, no legislan, ojala y no cobraran, no están trabajando, todo lo rechazan. No vamos a tener posiblemente la mayoría absoluta, las dos terceras partes, pero sí podemos tener mayoría de votos en la Cámara y en el Senado y con eso podemos modificar leyes, sin dejar de presentar la iniciativa de reforma constitucional. Si no se aprueba la reforma constitucional, se va a aprobar la reforma de ley”, agregó.

La iniciativa de reforma para adscribir a la Guardia Nacional a la Sedena aún no es enviada por el titular del Poder Ejecutivo, pero se prevé que en las próximas semanas la presente para ser discutida en el periodo ordinario de sesiones que iniciará el próximo primero de septiembre.

La modificación que el presidente Andrés Manuel López Obrador requiere necesariamente de una reforma constitucional pues el artículo 21 de la Carta Magna establece que: “La Federación contará con una institución policial de carácter civil denominada Guardia Nacional, cuyos fines son los señalados en el párrafo noveno de este artículo, la coordinación y colaboración con las entidades federativas y Municipios, así como la salvaguarda de los bienes y recursos de la Nación”.

Sin embargo, el presidente comentó que buscarán la herramienta legal que pueda permitir el cambio sin ser violatorio a la constitución.

El presidente defendió su intención de adscribir a la Guardia Nacional a la Sedena, pues dijo que no quiere que se eche a perder como sucedió en su momento con la Policía Federal, además, consideró que las Fuerzas Armadas gozan de la confianza de los ciudadanos. En la Marina, el 86% manifestó su confianza, en el Ejército el 83%, y en la Guardia Nacional el 74%.