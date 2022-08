Anuncia AMLO que aumentarán montos de Programas para el Bienestar en 2023 y 2024

El presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó este miércoles que el Gobierno de México distribuye los Programas para el Bienestar a la mayoría del pueblo y por convicción los implementa.

Por ello, dijo que no se verán afectados con el reforzamiento de la austeridad, sino que esta medida generará más presupuesto con el objetivo de cumplir el compromiso de aumentar los recursos que se entregan a la población en 2023 y 2024.

“Todos los Programas para el Bienestar van a tener aumento. Cuando hablamos de que se pasa de Austeridad Republicana a Pobreza Franciscana es porque no debemos relajar la disciplina, porque no puede haber gobierno rico con pueblo pobre y vamos a seguir ahorrando, que no haya dispendios”, remarcó.

El jefe del Ejecutivo reiteró que en el Gobierno de la Cuarta Transformación “estamos comprometidos a hacer realidad el principio de que, por el bien de todos, primero los pobres. El presupuesto se va a orientar, mientras estemos en el gobierno, de manera preferente a atender a la mayoría de la población y, en especial, a los pobres”.

La Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores, dijo, incrementará en 2024 al doble de cuando inició esta administración.

“De modo que, para el año próximo, viene un incremento a las pensiones y en el 2024 – desde el primer trimestre del 2024 -, ya van a estar las pensiones al doble para adultos mayores”, puntualizó.

Actualmente, el gobierno federal asume el cien por ciento del otorgamiento de la Pensión para el Bienestar de las Personas con Discapacidad desde cero y hasta 29 años de edad. Los acuerdos alcanzados con gobiernos estatales contribuirán a proteger a mujeres y hombres a partir de los 30 a los 64 años; el presupuesto provendrá de autoridades del estado y de la federación en 50 por ciento cada uno.

El jefe del Ejecutivo comentó que la mejor distribución de la riqueza impulsada por el gobierno actual disminuye la desigualdad histórica del país.

Sostuvo que los recursos de la federación están orientados a beneficiar a la población y a fomentar el progreso, por lo que es fundamental no permitir lujos ni despilfarros.

“No va a faltar presupuesto para el desarrollo del país, no va a faltar. Donde a lo mejor se va a reducir, aunque no va a faltar, son los gastos de operación del gobierno, porque antes le costaba mucho al pueblo mantener al gobierno y todo el presupuesto se lo gastaba el mismo gobierno”, remarcó.