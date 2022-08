Anuncia AMLO construcción de Presa Cuchillo 2 en Nuevo León

Con el objetivo de combatir la falta de agua que sufre Nuevo León, el presidente Andrés Manuel López Obrador anunció la construcción de la presa cuchillo 2, que tendrá una inversión de mil millones de pesos.

Al encabezar el Plan de Apoyo, agua para Nuevo León, el titular del ejecutivo indicó que la obra, que iniciará la próxima semana, dará 5 mil litros de agua por segundo. Además recordó que se tiene garantizado el líquido por hasta diez años.

Desde Nuevo León, puntualizó que 5 mil mdp los aportará el gobierno del estado y 5 mil millones la federación.

“Ya tenemos el dinero nos ayudó mucho a conseguir estos fondos el director de Banobras, Jorge Mendoza (…) y somos muy disciplinados en el manejo de las finanzas creo que no debemos endeudar al país ni queremos gastar más de lo que tenemos de ingresos sin embargo Jorge encontró un fondo de 5 mil millones que no es crédito, si no es una aportación de la federación al estado y también nuevo León tenía un bono de alrededor de 3 mil 500 millones disponibles de modo que con eso hablamos de 8 mil 500 y sólo se van a necesitar y ya está autorizados créditos para el organismo de agua de por mil 500 millones de pesos recuperables porque se va a tener agua suficiente”, detalló.

De acuerdo con el presidente, en la obra que iniciará la próxima semana y tendrá una longitud de 100 kilómetros, se ahorrarán los trámites burocráticos por lo que se va a aplicar un mecanismo para tener 3 responsables de la asignación en los contratos, donde un voto será del Gobierno Federal, otro el Gobierno del Estado y otro el sector empresarial.

“Aquí hay empresas que fabrica tubos nuevo León y se reciben las propuestas dos, tres cuatro, cinco empresas y ese comité de 3 decide lo mejor, sería que decidiera por unanimidad los 3 pero como no podemos esperar, con 2 vámonos y se asigna”, señaló.

Por su parte el gobernador del estado Samuel García resaltó que el día de hoy en Nuevo León se encuentra en un suministro de 13 mil 500 litros de agua por segundo, estimó que con las lluvias de agosto y septiembre que están pronosticadas en promedio se llegue un punto de equilibrio de entre 14 y 15 mil litros por segundo.