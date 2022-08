Ahora Rosario Piedra critica a la SCJN; dice que toma decisiones “a modo”

El 7 de julio, la presidenta de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), Rosario Piedra Ibarra, presentó un recurso de inconstitucionalidad contra el requisito de no ser deudor de pensión alimentaria para ocupar un cargo público y, de ahí, ha ido en escalada una serie de incongruencias del organismo.

Y es que, luego de que centenares de organizaciones defensores de los derechos humanos y diversos partidos de oposición se han manifestado en contra de la CNDH, el organismo pidió ampliar el debate y convocó a la sociedad civil a sumarse a las mesas de diálogo que instalará a partir de esta semana en el Centro de Derechos Humanos “Rosario Ibarra de Piedra” para dialogar y escuchar las diferentes posiciones.

“Es decir, que no se trata de atizar el conflicto. Porque en este, como en otros muchos temas, se requiere de una visión de paz, integradora, incluyente. Nunca de exclusión o discriminación”, dio a conocer mediante boletín.

Aquí es pertinente señalar que la acción de inconstitucionalidad que Piedra Ibarra presentó el mes pasado, es en contra de la reforma a las leyes de la Comisión de Derechos Humanos, de Instituciones y Procedimientos Electorales, de Transparencia y Acceso a la Información Pública y del Código de Administración Pública de Yucatán, en las que, entre otros aspectos, se establece como requisito no ser deudor alimentario moroso para que una persona pueda ser designada como integrante, titular o candidato.

Ello es un planteamiento que parece más que justo, pero a la señora no le pareció legal y se querello.

De hecho, ante la serie de denuncias en contra de la titular de la CNDH, el organismo exhortó a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), al Congreso de la Unión y al Congreso de la Ciudad de México a no tomar decisiones “a modo”, ni partidistas, en un claro sesgo por “cambiar el tema”.

Y este domingo, la CNDH emitió un comunicado en el cual se lee: “Respetuosamente exhortamos a las y los integrantes de la SCJN, del Congreso de la Unión y del Congreso de la Ciudad de México a no tomar decisiones como siempre ha pasado en este país, pero ya no puede pasar, armando ejercicios a modo con voces afines a una agenda política o partidista, pero omisa en cuanto a las voces que no interesa o no conviene escuchar”.