AMLO se compromete a garantizar justicia en el caso de Ayotzinapa

El presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que en el Gobierno de la Cuarta Transformación el Estado es el principal defensor de los derechos humanos y garantizó la no repetición de hechos como los ocurridos el 26 y 27 de septiembre de 2014, fecha en que se registró la desaparición de los 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural Isidro Burgos de Ayotzinapa en Guerrero.

“Es uno de los hechos más vergonzosos, lamentables, dolorosos en la historia reciente del país. Hay que ventilarlo, evidenciarlo para que no haya repetición, nunca más estos hechos en el país, nunca más. Independientemente del castigo, que no se quiera justificar bajo ninguna circunstancia un crimen así”, enfatizó.

El mandatario se refirió al informe que presentó la Presidencia de la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia del caso Ayotzinapa el pasado 18 de junio en Palacio Nacional, el cual cuenta con pruebas suficientes y se hizo público gracias a las indagatorias emprendidas durante la actual administración.

“Se hizo toda una investigación minuciosa. La verdad es que el equipo que ayudó a Alejandro Encinas, (subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración), actuó con mucho profesionalismo; fueron expertos nacionales y extranjeros. Se hizo una investigación a fondo; ellos, sin injerencia de ningún funcionario público ni del presidente, elaboraron el informe y la lista de los que consideraban responsables tanto de la desaparición de los estudiantes y del ocultamiento de los hechos”, expuso.

La Fiscalía General de la República, dijo, da seguimiento al caso de Ayotzinapa a través de la solicitud de órdenes de aprehensión al Poder Judicial. En tanto, los jueces serán encargados de impartir justicia con base en la evidencia.

“Estamos ante una situación inédita porque se pensaba que quienes cometían delitos en nombre del Estado gozaban de impunidad y eso ya se terminó, eso era antes. Ahora el Estado ha dejado de ser el principal violador de derechos humanos y eso es un cambio importante”, señaló.

El jefe del Ejecutivo reiteró que su gobierno transparenta información sobre asuntos de interés público y, al mismo tiempo, contribuye a castigar a los responsables de la desaparición de los estudiantes y del encubrimiento de hechos.

“Nada de que se actuó así para proteger el prestigio de las Fuerzas Armadas. No, el prestigio de las Fuerzas Armadas se obtiene actuando con rectitud, no ocultando las cosas. Además, como institución es una cosa y la actitud de ciertos miembros es otra. No es lo mismo: ‘es que se va a dañar, se va a manchar el Ejército’. Se manchan si hay complicidad, si no se actúa con la verdad, si no, no tienen por qué mancharse; se castiga a los responsables y se limpia. (…) ¿Quién puede ser más importante que la justicia y la verdad?”, aseveró.

Enfatizó que las averiguaciones siguen abiertas bajo la política de cero corrupción e impunidad. Con estas acciones, el presidente López Obrador avanza en el compromiso de dar a conocer la verdad.

“Es doloroso para los padres y aleccionador por lo que ellos hicieron y resistieron. Vamos a seguir adelante y sigue la búsqueda. En el informe viene todo lo que se ha hecho en días, semanas, meses enteros buscando en todos lados y, al mismo tiempo, con las investigaciones para que no quede ninguna duda de lo que sucedió”, agregó.