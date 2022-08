Jesuitas refutan el camino de la militarización del país Ese no es el camino para enfrentar la violencia que impera en el país, aseguró el sacerdote Hernán Quezada, miembro del Equipo de Gobierno de la Compañía de Jesús.

Los jesuitas aseguran que la militarización no es el camino, por lo que el Ejército no debería estar fuera de los cuarteles, ni hacer labores policiacas, pues esa no es su función.

Apuntó que la estrategia de militarizar la seguridad pública coloca al país ante otros peligros, como los que han sucedido en los últimos años.

Por otra parte, comentó que no cuentan con información de avances en las investigaciones del asesinato de los jesuitas Javier Campos Morales “El Gallo” y Joaquín Mora Salazar “Morita”; así como de los laicos Pedro Palma y Armando Berrelleza, el pasado 20 de junio en la localidad de Cerocahui, Chihuahua.

Quezada relató que no tienen una comunicación fluida con las autoridades sobre el curso de las indagatorias y que la información con la que cuentan proviene de los medios de comunicación.

“Sabemos que ha habido algunos detenidos. No sabemos hacia dónde va esto, pues tenemos poca información y no tenemos canales que nos vayan comunicando los avances en este caso”, enfatizó.

El jesuita dijo que no hay duda de que fue José Noriel Portillo ‘El Chueco’ la persona que cometió los asesinatos y que su actuar en la sierra Tarahumara databa de mucho tiempo antes de que sucedieran los hechos.

Por ello, una vez más la comunidad jesuita pidió al presidente Andrés Manuel López Obrador replantear su estrategia para combatir la inseguridad y la violencia de las diferentes zonas en el país.