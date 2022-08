INE no investigará audios de Alito presentados por Layda Sansores El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación desechó la queja de Morena en contra de la decisión de la Unidad de lo Contencioso Electoral del INE que decidió no investigar en el ámbito electoral, los audios presentados en contra del líder nacional del PRI, Alejandro Moreno.

El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) desechó la queja de Morena en contra de la decisión de la Unidad de lo Contencioso Electoral del INE que decidió no investigar en el ámbito electoral, los audios presentados por la gobernadora de Campeche, Layda Sansores, en contra del líder nacional del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas.

En la sentencia se da razón a la Unidad referida, quien se negó a iniciar una investigación a partir solo de un audio en el que está en duda la “licitud” de “dicho medio probatorio”.

Los magistrados desestimaron los argumentos de Morena y confirmaron el desechamiento por parte de la Unidad de lo Contencioso Electoral del INE.

Durante la sesión pública de este miércoles, también se revocó una sentencia de la Sala Especializada para que analice con exhaustividad si el pasado 7 de marzo, el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador fue responsable, indirectamente, de violar la ley electoral durante el periodo prohibido de propaganda durante el proceso de revocación de mandato.

“Se ordena a la Sala Especializada volver a revisar el asunto, también para determinar si las modalidades de transmisión de las conferencias mañaneras, por parte de concesionarias de radio y televisión, pudieran violar la ley electoral”, señala.

Por último, se determinó que la diputada morenista Antares Vázquez, y otros diputados de esa bancada, no cometieron violencia política en contra de diputadas panistas por decir genéricamente que son como “muñequitas de sololoy” porque no aguantaron que las llamen “traidoras a la patria” luego que no aprobaron la reforma energética del presidente de la República.