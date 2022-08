Plan para rescate a mineros tardará hasta 11 meses, informa CNPC a familiares

Laura Velázquez Alzúa, titular de la Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC), informó este jueves 25 de agosto a familiares de los 10 mineros atrapados desde hace 22 días en los pozos de carbón “El Pinabete”, ubicados en la comunidad de Villa de Agujita, municipio de Sabinas, estado de Coahuila, que el rescate de los cuerpos podrían demorar de 6 a 11 meses.

De acuerdo con la versión de los familiares de los 10 mineros – que no aceptaron el plan de las autoridades -, la funcionaria federal les informó que debido a la entrada de agua por distintos lados, la opción para el rescate será abrir un “tajo”, es decir, una mina a cielo abierto hasta llegar al nivel de las galerías inundadas, a unos 60 metros de profundidad, trabajo que demorará de seis a 11 meses.

María Elena Chávez, esposa del minero atrapado, Jaime Montelongo Pérez, dijo que la única opción que les otorgó la titular de la CNPC, fue retirar toda la tierra sobre los pozos de carbón. “[…] Hacer unos tajos y que se van a tardar de seis a once meses, que es lo único, que ya no pueden hacer otra cosa. Nos hablaron de una indemnización, pero no, nosotros no queremos dinero, los queremos a ellos”, señaló la mujer.

Desde el 4 de agosto del 2022, día posterior al accidente en los pozos de carbón “El Pinabete”, la titular de la CNPC había hablado diariamente durante la conferencia de prensa matutina presidencial, pero el día 25 del mismo mes ya no lo hizo.