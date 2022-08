Clausuran casino de Mérida por aparentemente sconder cámaras ocultas en los baños de las mujeres

Elementos de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) y Protección Civil clausuraron el casino Winpot Mérida tras ser denunciado por instalar cámaras ocultas en los baños de mujeres en Yucatán.

El inmueble ubicado en Plaza Las Américas fue clausurado por la noche del 24 de agosto.

Días antes, un ex empleado del casino denunció de forma anónima que en los baños del establecimiento habías sido colocadas cámaras donde las mujeres eran grabadas sin su consentimiento.

“Estando trabajando en el casino Winpot Mérida me di cuenta de que en el baño de damas había una cámara oculta, lo cual no me pareció e inmediatamente se lo hice saber al gerente de nombre Juan Manuel…”

El ex empleado señaló que el gerente le mencionó que por temas de seguridad, la cámara se encontraba en un área común, pero el ex empleado al mencionarle que la cámara debería ser visible, el gerente lo despidió.

Por tales denuncias, el lugar fue asegurado y vigilado por elementos de la SSP, para evitar que alguien entre el lugar y se lleve algo, que pueda servir como indicio de algún delito.