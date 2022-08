AMLO no descarta se incluya a EPN y Cienfuegos en el caso Ayotzinapa El Presidente pidió tener paciencia en las detenciones e investigaciones; precisó que continúa la búsqueda de los 43 normalistas.

El Presidente Andrés Manuel López Obrador pidió tener paciencia en torno a las detenciones sobre los presuntos responsables por la desaparición de los 43 estudiantes normalistas de la escuela rural Isidro Burgos de Ayotzinapa, Guerrero.

“Por eso, de que no se está incluyendo a Peña, al general Cienfuegos, al Ejército, espérense. Porque los mismos que encubrieron y que ahora tratando de salirse están negando la investigación están provocando que se exhiban más”, señaló el mandatario.

Agregó que en este caso, a diferencia de lo que ocurría en tiempos de Genaro García Luna, no se obtienen declaraciones por medio de la tortura.

“Tiene que declarar nada más que no arrancándole las uñas ni apretándoles el pescuezo o con toques eléctricos”, destacó.

Expuso que quienes votaron por el ex presidente Felipe Calderón deben estar arrepentidos de su apoyo.

“Quienes votaron por Calderón deberían decir me arrepiento, pido perdón, pero no, muchos no, dicen que los equivocados somos nosotros. Los que estamos mal o como dijo Loret eran muy malos los secuestradores y había en el ambiente un deseo de linchamiento, de venganza de que se actuará con mano dura y crueldad, sin miramientos de nada, por eso estamos viviendo tiempos importantes en el caso Ayotzinapa hay que conocer todo el proceso”, manifestó López Obrador.

El Presidente dijo que continúan las órdenes de aprehensión, pero descartó que fueran 83, “son menos” señaló, aunque sí confirmó que se giraron algunas contra elementos del Ejército mexicano.

Por otro lado, López Obrador criticó el burocratismo y la justicia cuadrada en el Poder Judicial, en torno a las personas que siguen presas sin justificación en las cárceles del país.

El mandatario de la nación detalló que incluso al ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Arturo Zaldívar, ha tenido problemas para liberar a mujeres presas injustificadamente.

El mandatario también habló del documental sobre el caso de la francesa Florence Cassez y pidió que, a partir de ese hecho, se conozca lo que sucedía en materia de procuración de justicia, todos esos montajes y que se acompañaban de tortura.

“Y dice Loret de que pues sí supo de que estaban torturando a Israel Vallarta, lo acepta, y la justificación es que la sociedad estaba muy molesta por la ola de secuestros que había y que como habían tantos secuestros pues había permiso para torturar. Tremendo”, indicó.

Sobre las amnistías a presos, el presidente López Obrador encargó a la Secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Icela Rodríguez, que se dedique a reparar daños, y los que están injustamente en la cárcel, inocentes, los liberen de inmediato.

“Se va a encontrar muchos obstáculos, pero si se actúa con perseverancia, y Rosa Icela lo sabe, hacer mucho pero no es un asunto de estructuras sino de voluntad, decisión hacer justicia”, afirmó.