Sostiene López Obrador que el Poder Judicial no resiste cañonazos de dinero El presidente consideró que si el Poder Judicial estuviera moralizado no habría ningún problema; sin embargo, acusó que aún se caracteriza por la corrupción.

El presidente Andrés Manuel López Obrador arremetió de nuevo contra el Poder Judicial, al cual acusó de no resistir “cañonazos de dinero” y de despreciar al pueblo.

“La mayor parte de los integrantes del Poder Judicial no son gentes caracterizadas por la honestidad, o sea, hablando en plata, no resisten cañonazos, no resisten las tentaciones o son representantes de grupos de intereses creados. No representan al pueblo, desprecian al pueblo, es una vida como artificial en donde el pueblo no cuenta, cuentan todos los intereses menos el interés del pueblo”, dijo el presidente López Obrador.

Las críticas del presidente Andrés Manuel López Obrador se dan en la víspera de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) discuta si se declara o no inconvencional la prisión preventiva, un asunto que ha sido rechazado por el mandatario federal al considerar que eso representará corrupción e impunidad.

De acuerdo con el mandatario, no habría de qué preocuparse si el Poder Judicial estuviera moralizado:

“Si el poder judicial estuviese moralizado, entonces no tendríamos nada de qué preocuparnos, pero el Poder Judicial sigue siendo el Poder Judicial de tiempos atrás, caracterizado por la corrupción, con honrosas excepciones para no generalizar”, dijo.

López Obrador advirtió que, si en la Corte se determina eliminar la prisión preventiva, lo aceptará pero él no será cómplice de que se permita a presuntos delincuentes enfrentar procesos legales en libertad.

“Si la Corte resuelve de que ya no va a haber esta prisión preventiva y que van a poder salir como entran los delincuentes, yo respeto la decisión. Pero no quiero ser cómplice, no quiero que el día de mañana ustedes me digan ‘oiga y por qué salió de la cárcel este delincuente de cuello blanco’, planteó.

El presidente adelantó que, cuando ocurran esas liberaciones, él se deslindará de las resoluciones del Poder Judicial. “Tendrán que repetir pues no fuimos nosotros, fue el juez, fue el Poder Judicial; en fin, pero ya salió. Y entonces México seguirá siendo el País de la corrupción y la impunidad y eso no queremos que suceda, porque nada ha dañado más a México que la deshonestidad de los gobernantes”, refirió.

Durante toda su administración, el presidente Andrés Manuel López Obrador ha considerado que el Poder Judicial requiere una transformación, para lo cual incluso se pronunció a favor de prolongar la presidencia de Arturo Zaldívar en la Suprema Corte de Justicia de la Nación para que él encabezara esos trabajos, pero esa propuesta no prosperó.

López Obrador acusó además que los jueces suelen resolver a favor de grupos de intereses y no a favor del pueblo:

“Son jueces para defender grupos de intereses creados, todos estos que defienden a empresas extranjeras, todo ese andamiaje jurídico que se creó para defender las privatizaciones, ahí está intacto”, comentó.