Reforma de Guardia Nacional conviene al pueblo de México El presidente Andrés Manuel López Obrador insiste que se trata de un blindaje legal, no de un proceso de militarización.

El presidente Andrés Manuel López Obrador celebró la aprobación en la Cámara de Diputados de la iniciativa de ley que envió para que la Secretaría de la Defensa Nacional tenga el mando de la Guardia Nacional con el objetivo de garantizar una actuación incorruptible por parte de la nueva corporación en el ejercicio de sus funciones de seguridad pública.

“Nosotros estamos defendiendo esto porque consideramos que le conviene al pueblo de México. Estamos poniendo por delante el interés de los mexicanos. Esto no tiene que ver con intereses partidistas, con grupos, facciones, sectas, cacicazgos. Esto tiene que ver con lo que más conviene a los mexicanos en un tema tan importante como la seguridad”, remarcó.

El jefe del Ejecutivo reafirmó en conferencia de prensa matutina lo expuesto en el Cuarto Informe de Gobierno acerca del propósito fundamental de la Guardia Nacional.

“No es militarizar o ir al autoritarismo, sino cuidar, con la vigilancia de la Secretaría de la Defensa, el crecimiento sano de la que debe ser la principal institución de seguridad pública del país”, precisó.

Actualmente la Guardia Nacional tiene 242 cuarteles construidos, de los casi 500 que operarán para finales del gobierno, y se han reclutado y formado profesionalmente 115 mil elementos. Además, en 19 entidades de la República hay más personal de esta corporación que policías estatales.

Las y los elementos que la conforman, dijo el mandatario, se profesionalizan en materia de inteligencia y respeto a los derechos humanos, áreas esenciales en el ejercicio de sus funciones.

“Se llevan a cabo acciones ahora en donde no se dispara ni un tiro y se detiene a gente de altos vuelos en la delincuencia porque se está trabajando con ese propósito y luego, lo más importante de todo, el que no estemos permitiendo que haya semilleros: la atención a los jóvenes, que no los enganchen”, apuntó.

El presidente adelantó que en breve tendrá estadísticas y datos de detenciones “porque tengo la hipótesis de que estamos deteniendo a más gente mayor que antes, mayores de edad. Es hipotético, pero es notorio que los jóvenes tienen opciones”.

Por ejemplo, añadió, de 2 millones 500 mil aprendices de Jóvenes Construyendo el Futuro, la mitad han sido contratados formalmente en los sitios donde se capacitaron.

“Ese es el mejor remedio, atender a los jóvenes, que haya menos pobreza, que se reduzca la brecha de la desigualdad, que también de eso vamos”, aseveró.

La reforma a las leyes Orgánica de la Administración Pública Federal, de la Guardia Nacional, Orgánica del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, y de Ascensos y Recompensas del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, en materia de Guardia Nacional y Seguridad Pública, se turnó al Senado de la República tras la aprobación de diputadas y diputados el pasado 3 de septiembre.

Al respecto, el jefe del Ejecutivo dijo que “si los senadores deciden que no van a votar porque se militariza el país o por cualquier excusa, ya nosotros cumplimos y voy a estar constantemente planteándolo porque este es un asunto de interés general. (…) Aquí está por encima el interés del pueblo y más durante un proceso de transformación”.