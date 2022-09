Deja Raymundo Martínez sin recursos ni personal a Subestación de Bomberos del Parque Industrial Exportec II

La falta de equipamiento es uno de los problemas más graves que tiene la Subestación de Bomberos de Toluca, ubicada al interior del Parque Industrial Exportec II, en San Pedro Totoltepec.

Lo que se vio en su momento como una alternativa para atender incidentes en la zona, se ha convertido en una pesadilla, toda vez que el objetivo de la subestación era disminuir los tiempos de respuesta de parte de los bomberos, lo cual no se ha logrado y las instalaciones municipales más cercanas se encuentran en San Pablo Autopan

Hay que mencionar que el proyecto tuvo una inversión de 6 millones de pesos, 3 millones proporcionados por el ayuntamiento y 3 millones la Asociación. Pero no hay equipamiento.

La crítica se centra en la falta de congruencia del presidente municipal Raymundo Martínez Carbajal, ya que en materia de seguridad, protección civil y salud debe haber mayores esfuerzos y no regatearse los recursos.

La subestación se encuentra terminada, pero la infraestructura con la que cuenta no es suficiente, a ello se suma que hay entre tres y cuatro elementos de Protección Civil en la subestación, los cuales no son suficientes para responder a la demanda de emergencias en la zona, pero ahora no hay personal, no hay equipamiento adecuado y no hay interés del Ayuntamiento de Toluca por solucionar los problemas.

Hay que mencionar que anteriormente había entre ocho y 12 elementos por turno con un carro bomba y una ambulancia.