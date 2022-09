Revelan dispendios del CONACYT: paga 4.2 MDP para comedor industrial

En etapa de “pobreza franciscana” se reveló que el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt) desembolsó 4.2 millones de pesos en un contrato por cuatro meses para el servicio de comedor para sus trabajadores.

En el menú el organismo detalló que debe contener alimentos de “origen agroecológicos”, entre ellos, tlacoyos sin transgénicos y sin glifosato, y en la que se prohibirá el uso de unicel o plástico.

“El monto del contrato abierto del Servicio de Comedor Institucional será con un máximo de 4 millones 200 mil pesos y un mínimo de un millón 680 mil pesos, montos que incluyen el 16% de IVA; la vigencia del servicio será a partir del día siguiente del fallo y hasta el 15 de diciembre de 2022. El proveedor tendrá un plazo de 10 días hábiles para la instalación del mobiliario provisional a partir del día siguiente de la notificación del fallo”, se indica.

La dieta que debe ofrecer Pigudi Gastronómico, empresa a quien se le adjudicó de manera directa la licitación, deberá ser equilibrada y cubrir de 700 a mil kilocalorías distribuidas entre el desayuno y la comida.

En el sexenio pasado, Pigudi se hizo de un total de 100 contratos por 402 millones 321 mil 404 pesos.

De acuerdo con la información oficial, en 75 casos, el gobierno le entregó los convenios por adjudicación directa; 13 se dieron por licitación pública federal y 12 por invitación a más de tres personas.

Ya en el sexenio actual, Pigudi, propiedad del empresario Gustavo Rodríguez, retuvo sus contratos con cinco dependencias que ya eran sus clientas: Nacional Financiera (Nafin), la Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuitos, el Hospital General Dr. Manuel Gea González, la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) y el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt).

Cabe señalar que en febrero del año en curso, se dio la orden de finalizar todos los contratos de provisión de servicios gastronómicos de la empresa Pigudi Gastronómico.

Sin embargo, ello no fue acatado por el Conacyt, quien mantiene el convenio con la empresa y especifica en el convenio que la empresa no podrá usar plásticos, unicel o cualquier otro producto que no sea biodegradable en su servicio.