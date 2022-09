Culpan a Fernando Vilchis Contreras por las constantes inundaciones en Ecatepec Las lluvias han dejado en claro que no existe un programa efectivo para el desazolve de las vialidades.

El temporal de lluvias que se ha registrado en el Valle de México, ha desnudado la incapacidad del presidente municipal de Ecatepec, Fernando Vilchis Contreras, puesto que las inundaciones son producto de la falta de trabajo para desazolvar las vialidades.

Las calles principales, como la Vía Morelos, ha sido de las más afectadas, pero el problema es que los vehículos se ven muy dañados.

Mencionan que la basura en la vialidad es muestra tangible de que no hay servicio de recolección de basura, si bien también consideran que es problema que propician los ciudadanos.

Sin embargo, algunos ciudadanos sostienen que la mala administración tiene mucho que ver, ya que no realizan programas para limpiar las calles o colocar botes de basura e incluso contratar más personal, y ya no se diga de las tareas de desazolve.

“Claro que hay gente cochina, no diré que no, pero a veces no hay donde tirar la basura y pasan días sin que las calles se barran”, aseguran.

Manifestaron que si el presidente municipal no puede hacerse cargo de tareas tan sencillas, y que además beneficiarán a los pobladores de la región brindándoles más trabajo, no se puede esperar mucho en materia de seguridad o mejoramiento de vialidades.

De hecho, acusan que esta falta de atención ha afectado a muchos automovilistas, quienes se quedan con sus automóviles descompuestos.

La pregunta que se hacen es ¿para cuándo se pondrá a trabajar Fernando Vilchis Contreras?