Refrendan en Benito Juárez el apoyo hacia los policías

Durante el foro “Derechos Laborales y Sociales de las Personas Trabajadoras del Gobierno de la CDMX, el Caso de las Cajas de Previsión”, el alcalde en Benito Juárez, Santiago Taboada, señaló que uno de los grandes pendientes que tiene la Ciudad de México es con sus policías y la dignificación de su labor.

“Hay que hacer un replanteamiento en la CDMX de las cajas, del trato que se les da a los policías y las prestaciones que tienen, de las prestaciones que tienen sus familiares, porque no pueden desaparecer millones de pesos así, y esto, hablando de un tema histórico, en donde el rendimiento de su dinero no se ve, en donde las mejoras, los aumentos, prácticamente, pareciera que están esperando que se vaya poco a poco extinguiendo esta figura, para que después nadie diga nada y, así como pasó con los fideicomisos en Gobierno federal que los quitaron por un plumazo y que muchos trabajadores eran beneficiarios que, de una u otra manera, sostenían sus pensiones”, destacó el alcalde.

Durante su intervención en la mesa titulada “Derechos Sociales y Laborales como Derechos Humanos”, Santiago Taboada explicó que, desde el inicio de su administración al frente de la alcaldía Benito Juárez, un eje fundamental de la estrategia de seguridad Blindar BJ, ha sido dignificar la labor policial a través del programa “Cuidar a quien nos cuida”.

“Cuando tuve la oportunidad de ser diputado local, yo planteé la primera iniciativa que tenía que ver con la dignificación policial y se aprobó aquí por unanimidad en los momentos en los cuales había inclusive un fondo de capitalidad y con este tema me quedé, como dicen, muy prendido; de los grandes pendientes que tiene la ciudad es con sus policías… (Cuidar a quien nos cuida) tiene que ver con darles incentivos, no todo se trata de dinero, me parece que también se trata de darles condiciones, de darles apoyos, porque es un poco regresarle a este elemento todo lo que ha venido de una u otra manera haciendo por la alcaldía”, expuso.

El alcalde de Benito Juárez agregó que como parte de este programa los elementos de Blindar BJ reciben una capacitación constante, cuentan con equipamiento para realizar sus funciones y tienen acceso gratuito para ellos y sus familias a todas las instalaciones deportivas y culturales, así como a programas de salud y educación. Además, informó que tienen instalaciones propias y dignas, acondicionadas con camas, cocina, baños y regaderas con el objetivo, dijo, de tener una mejor corporación comprometida con la seguridad de las y los vecinos.