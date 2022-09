AMLO: “El presidente Biden es una persona amable, que respeta la soberanía de México”

En la mañanera del día de hoy, el presidente Andrés Manuel López Obrador, habló sobre la solicitud de consulta por las políticas energéticas de México. Mencionó que “No es un asunto técnico, sino político, que no viene por parte de la administración de Joe Biden si no de opositores del país”.

Desde Palacio Nacional, indicó “Los opositores quisieran que haya pleito. No es un asunto técnico, es un asunto político, porque no existe ningún fundamento, nosotros no vamos a permitir, mientras estemos aquí, que haya injerencia de un país extranjero en asuntos que sólo corresponden a los mexicanos”.

El líder del ejecutivo federal, señaló “Biden y nuestra administración coinciden en que debemos conservar una buena relación que nos conviene a los dos países, a los dos pueblos, que no nos podemos pelear”.

Puntualizó también que “No permitirá ninguna intervención extranjera en temas que únicamente le corresponde a México, además, destacó que no existe ningún conflicto con los socios comerciales de América del Norte”.

Por último, explicó que “Desde un inicio el Presidente Joe Biden se ha mostrado respetuoso con respecto a la soberanía e independencia de México, además de que su relación se ha basado en la sinceridad”.