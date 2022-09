AMLO responde a Ucrania por rechazo a su propuesta de paz ante la invasión rusa

El presidente de la república mexicana Andrés Manuel López Obrador llamó “sectarismos o intereses de élite” a la respuesta de Ucrania por su propuesta de paz que será presentada en los próximos días por el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard ante la ONU.

A través de sus redes sociales, el mandatario muestra de nuevo el discurso emitido antes del desfile del 16 de septiembre.

“Repito el discurso de la propuesta para lograr la paz alterada por la guerra de Rusia y Ucrania. Lo hago porque muchos no la conocen y otros la desechan debido a sectarismos o intereses de élite”, escribió el mandatario en sus redes sociales.

En tal discurso, AMLO quiere llegar a un acuerdo entre ambos países para llegar a una tregua de por lo menos 5 años, para crear un comité que ayude a resolver el conflicto bélico.

Agregó que lo primero que se debe hacer, es conseguir que cesen las hostilidades en Ucrania y se deben comenzar las platicas directas entre Volodimir Zelensky y Vladimir Putin.

A lo que el asesor del presidente Volodimir Zelensky respondió que su propuesta era un plan ruso.

“Los ‘pacificadores’ que usan la guerra como tema para sus propias relaciones públicas solo causan sorpresa. @lopezobrador_, ¿su plan es mantener a millones bajo ocupación, aumentar el número de entierros masivos y dar tiempo a Rusia para renovar las reservas antes de la próxima ofensiva? Entonces su ‘plan’ es un plan ruso”.

— Михайло Подоляк (@Podolyak_M) September 17, 2022