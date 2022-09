Lily Téllez exige a José Narro dejar fuero para ser investigado

“Su presencia en el Senado con su fuero y ostentando un cargo como senador ensucia el Senado y la política nacional. Si usted no debe nada, hágase un lado y que la Fiscalía lo investigue”, fustigó Lilly Téllez a José Narro.

La senadora del PAN encendió los ánimos en la sesión del Senado de este martes luego de que exigió al senador del Morena, José Narro Céspedes, renunciar al fuero legislativo y separarse del cargo como secretario de la Mesa Directiva del Senado, para que la Fiscalía General de la República (FGR) lo investigue por su presunta relación con el narcotraficante Gerardo Teodoro Vázquez Barrera, ‘El Gerry’, presunto operador del Cártel del Noreste que opera en Tamaulipas así como la desaparición de 2 elementos de la Marina en julio pasado.

“Es de suma gravedad su caso, su presencia en esta Mesa Directiva ensucia la Mesa Directiva, su presencia en el Senado con su fuero y ostentando un cargo como senador ensucia el Senado y ensucia en sí a la política nacional. (…) Si usted no debe nada, hágase un lado y que la Fiscalía lo investigue, Pero no puede usted seguir haciendo cómo que no pasa nada”, fustigó

Al inicio de la sesión ordinaria de este martes, la panista conminó al legislador por Zacatecas a que tenga dignidad y renuncie al fuero.

“Usted ha sido exhibido en una fotografía departiendo alegremente y es notorio con Américo Villarreal (gobernador electo de Tamaulipas) y con un narcotraficante”, dijo Téllez.

José Narro no respondió en la tribuna, sino en conferencia de prensa, donde exigió que si la senadora Lilly Téllez o cualquiera tiene pruebas en su contra, que las presente ante las autoridades y rechazo nuevamente tener algún vinculo con la desaparición de los 2 marinos, Óscar Manuel González Andrade y Victoriano Rodríguez Zurita.

Téllez fue tajante al pedirle al senador José Narro que tenga dignidad y renuncie a su fuero para ser investigado púes advirtió que pone en peligro al Senado y a quienes lo señalan.

“Nos pone en peligro a los demás y, sobre todo, nos pone en peligro a quienes los señalamos, porque sus amistades son personas de cuidado, sus amistades son personas del crimen organizado y a usted le sobran los recursos sucios”, alertó

Le acusó de convivir alegremente con un narcotraficante y de no ocultar “su adicción al dinero no solo del erario, sino al dinero sucio, al dinero proveniente del narcotráfico”.

“Tenemos a un senador fotografiado con un narcotraficante, metido en un escándalo que, implica mucho peligro para nuestro país y aquí los de su bancada lo protegen y hacen como qué no pasa nada”, acusó.